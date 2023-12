Mudarse de vivienda puede ser una acción engorrosa o satisfactoria para una familia si no se cometen errores o si se siguen diferentes pasos para no caer en equivocaciones que puedan costar tiempo o dinero.

El clima puede ser un factor decisivo, ya que tanto el calor como las lluvias podrían arruinar el momento y eso no es lo que se quiere. Es por eso que expertos en el tema recomiendan que se lleven a cabo en febrero, marzo, mayo, junio, octubre y noviembre, meses en los que el cielo podría estar más despejado.

Ahora, los días también son importantes para llevar a cabo una mudanza, por ejemplo, martes, miércoles y jueves son los más recomendables a la hora de trastear, ya que suelen haber menos mudanzas y un menor tráfico, abaratando el costo de transporte.

No obstante, si no se puede ejecutar esa labor en esos días, es mejor que se haga el sábado y no el domingo, ya que en el último día de la semana las mudanzas suelen ser más caras.

¿Qué hacer antes de mudarse a una casa nueva?

Hay una serie de actividades que son necesarias para alistar esa nueva vivienda que se quiere habitar y a continuación podrás encontrar varias de ellas que son indispensables.

Comprar los elementos de limpieza. …

Llevar un bolso con todos los objetos de aseo personal.

Hacerle el aseo.

Limpiar toda la casa antes de hacer la mudanza.

Pintar la casa.

Instalar una cortina para la ducha.

Cambiar las cerraduras.

Llevar comida.

