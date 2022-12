Aunque la clásica Novena de Aguinaldos no se reza en todos los países del continente, sí hay territorios como Colombia y Venezuela en los que se convierte en el abrebocas de la Nochebuena.

Si bien muchas personas no tienen del todo claro qué se festeja el 24 y el 25 de diciembre y cuáles son las diferencias entre ambas conmemoraciones, lo cierto es que quienes han comido natilla y buñuelos, mientras tocan la pandereta y cantan villancicos, sí deben recordar el popular éxito ‘Mi burrito sabanero’.

Esa pegajosa canción que ha acompañado a un par de generaciones fue interpretada en su versión original por un niño venezolano, del que muy poco se volvió a saber.

Ricardo Cuenci era un pequeño de 8 años y quien en 1976 prestó su voz para grabar el villancico compuesto por Hugo Blanco.

Cuenci hacía parte en ese momento del Coro infantil de Venezuela, lo que le daba un aire diferencial a la canción. Al ser apenas un niño su pronunciación no era la mejor. En una entrevista para el programa de YouTube La Cata Musical, Cuenci recuerda que ni siquiera podía pronunciar la letra S, por lo que en la grabación decía realmente: “Mi burrito tabanero”.

“Empecé a cantar en los pasillos, a silbar, estaban grabando y el que estaba cantando no les gustaba y dijeron: “¿Quién está allá afuera? ¿Te sabes la letra?’ y me hicieron cantar, yo no pronunciaba la s, decía burrito tabanero y así salió El burrito sabanero”.