Los regalos, buñuelos y natillas no son los únicos protagonistas en esta tradicional celebración de diciembre. Los villancicos también hacen parte de la Navidad. Al ritmo de ellos, las personas cantan y comparten durante las novenas que tienen lugar del 16 al 24 de diciembre. Según un reportaje de National Geographic, esta es la historia de algunos de los villancicos más populares:

‘Mi burrito sabanero’

Esta canción fue compuesta en 1975 por el músico venezolano Hugo Blanco. ‘El burrito de Belén’, como también se le conoce, es uno de los villancicos más recordados por su ritmo y su letra.

“Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén,

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén,

Si me ven, si me ven,

Voy camino de Belén,

Si me ven, si me ven,

Voy camino de Belén”, dice parte del tema que se puede escuchar en el siguiente video del Canal de YouTube Mundo Canticuentos:

‘Campana sobre campana’

Este villancico tiene un origen andaluz y es conocido en todos los países de habla hispana. Sin embargo, el autor de esta alegre canción es desconocido.

“Belén, campanas de Belén,

Que los ángeles tocan,

Qué nueva me traéis?”, son algunas líneas de la canción que se puede escuchar en este video del Canal de YouTube HeyKids.es – Canciones Para Niños.

‘Los peces en el Río’

Aunque se alcanza a denotar alguna influencia árabe, esta canción tiene un origen desconocido. Su ritmo es más rápido en comparación con los demás villancicos y simboliza la alegría que causó el nacimiento del niño Jesús.

“Pero mira cómo beben los peces en el río,

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido,

Beben y beben y vuelven a beber,

Los peces en el río por ver a Dios Nacer”, es una de las partes más cantadas que se puede ver en el siguiente video del Canal Mundo Canticuentos de YouTube.

‘Blanca Navidad’

Este agradable tema, con melodía suave, es uno de los más famosos. Este fue escrito por el compositor Irving Berlin en 1940. Es una de las canciones más vendidas de la historia. Además ha sido utilizada en musicales y películas.

“Oh, blanca navidad, nieve,

Un blanco sueño y un cantar.

Recordar tu infancia podrás,

Al llegar la blanca navidad”, dice parte de la canción que se puede ver en el siguiente video del Canal Niños Cantores De Cagua de YouTube.

‘Noche de Paz’

El uno de los villancicos más populares y con más historia. De origen austriaco, la canción fue escrita por el sacerdote Joseph Mort y cantada en 1818 en Oberndorf (Alemania), un pueblo cerca de Salzburgo (Austria). En 1834, interpretaron “Noche de Paz” para el rey Federico Guillermo IV de Prusia y 20 años después llegó a Estados Unidos.

“Noche de paz, noche de amor,

Todo duerme en derredor”, son algunas de las frases de la canción que se puede escuchar en el siguiente video del Canal de YouTube Coros De Amor – Tema.

Además de estos villancicos nombrados en el reportaje, ‘Duraznero’, ‘Los Pastores de Belén’ ‘A la nanita nana’ y ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’, una de las canciones más lindas y tristes, también hacen parte de los clásicos navideños de fin de año.