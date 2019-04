Me he burlado de las personas para que sepan que yo tengo el control.

Nunca me canso de presionar a la gente que me rodea.

Cuando me burlo de alguien, es gracioso verlo enojarse.

Me da placer burlarme de la gente delante de sus amigos.

Me emociona ver a la gente meterse en peleas.

Pienso en lastimar a las personas que me irritan.

No lastimaría a nadie a propósito, incluso si esa persona no me agrada.