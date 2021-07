No obstante, las necesidades que viven las personas hacen que, en muchas ocasiones, se pierda el sentido de la vida, que está compuesto por los sueños, la felicidad y todo aquello que motiva a seguir adelante; ahí es donde los japoneses buscan sus Ikigai.

(Vea también: Qué es y cuáles son los síntomas del síndrome de la cabaña; usted puede tenerlo)

¿Qué es Ikigai y para qué sirve?

El término en sí no tiene traducción, pero su formación sí da una luz de lo que significa, pues iki es vida y gai está relacionado con el valor o el mérito; es decir que Ikigai es todo aquello que hace que vivir valga la pena, indicó BBC.

Según el medio, que consultó a algunos expertos, Ikigai es todo aquello que hace que la vida de una persona tenga sentido; por lo que cada quien trabaja e incluso por lo que decide despertar cada mañana.

Así que si una persona está sin su Ikigai quiere decir que su existencia no tiene sentido, como ocurrió en la película ‘Soul’, cuando el alma no encontraba un motivo para existir, pues creía que vivir no valía la pena, pero cuando estuvo en la tierra se encontró con que la vida está compuesta de pequeños momentos que le dan valor; esto le dio una razón para nacer.

Lee También

¿Qué sentidos puede tener el Ikigai en un trabajo?

Los motivos por los que los trabajadores de una empresan desarrollan sus funciones son diferentes, hay quienes lo hacen por necesidad, otros solo ven un beneficio económico, algunos creen que el espacio es un medio para cumplir los sueños y un pequeño grupo lo hace porque es su vocación, agregó el informativo.

Es precísamente en cada uno de estos motivos que las personas se deberían enfocar cuando consiguen un empleo, el porqué quieren hacer parte de una empresa y qué obtendran con ello, pues nadie debería hacer algo que no disfruta sin un motivo mayor.

(Vea también: Abulia, la enfermedad que padece Dany Hoyos, quien encarna a ‘Suso el paspi’)

¿Cómo se encuentra el Ikagai?

Cuando una persona siente que su vida no tiene sentido o no encuentra una salida en lo que debe pensar no es en el entorno que lo rodea, pues ese sentimiento nace de su interior, por lo tanto, es allí en donde debe encontrar una solución.

Para descubrir el Ikagai, quien lo busca responder 4 preguntas:

¿Qué amas de tu vida?

¿Para qué eres bueno?

¿Qué necesitas para ser feliz?

¿Cuál es la labor que haces bien y por la que te podrían pagar?

Respecto del tema Akihiro Hasegawa, de la Universidad de Toyo Ewia, indica que el primer paso para encontrar el Ikigai está sumando todos aquellos momentos que han hecho de la vida un lugar especial y único.