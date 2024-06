‘Masterchef celebrity’ es uno de los programas a los que se han enganchado los televidentes colombianos en los últimos días. Este año viene con diferentes modalidades de juego para preparar exquisitos platos que luego son juzgados por los chefs expertos.

En medio del programa se han destacado varios participantes y muchos están de acuerdo en que uno de los galanes es Juan Pablo Llano, que junto a Alejandro Estrada, Andrés Toro y Brian Moreno se roban las miradas.

(Vea también: Cuál es la enfermedad de Claudia Bahamón, de ‘Masterchef’, que le duerme parte del cuerpo)

Un dato poco conocido del también modelo y presentador es que padece una dolorosa enfermedad que es inevitable con la que lidia diario.

“Tengo una discopatía, es hereditario”, dijo en el programa ‘La red’ en 2017 sobre la enfermedad que lamentablemente le hizo cambiar su estilo de vida.

“Algunos de mis discos lumbares prácticamente se desaparecieron, no están. Es algo que ocurre, no es algo que pase por exceso de deporte ni por malas posiciones, es algo que iba a pasar en mi cuerpo. He sido un tipo fuerte toda la vida, un tipo que ha levantado pesas, que ha hecho deporte toda la vida, me dicen ‘pare’. Tuve que parar y rediseñar ese estilo de vida deportivo que he llevado toda mi vida, porque hay cosas que definitivamente ya no puedo hacer”, dijo.