Durante esta época, las ventas aumentan porque muchos buscan un regalo especial para mostrarles sus sentimientos a quienes aman. Algunos optan por darles cosas materiales mientras que otros prefieren invitarlos a una reunión especial.

Aunque en la actualidad se han popularizado otras formas de demostrarles cariño a las personas, gracias a las redes sociales, con el paso del tiempo, los mensajes que se envían a través de este medio han adquirido mayor importancia.

¿Qué decirle a alguien el 14 de febrero?

A continuación le compartiremos algunas frases que podrá enviarles a sus seres queridos o incluso, compartirlas como un estado en sus cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, etc. Estas fueron publicadas por el portal web de la revista Cosmopolitan.

“Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes”. (Antoine de Saint-Exupéry)

“Porque sin buscarte, ando encontrándote por todos lados, especialmente cuando cierro los ojos”. (Julio Cotázar)

“Te amaría de cualquier forma, en cualquier mundo, con cualquier pasado”. (Anónimo)

“No sé si estamos hechos el uno para el otro, pero si hemos llegado hasta aquí es porque seguimos eligiéndonos cada día y eso es como estar hechos el uno para el otro”. (Leunam)

“Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección”. (Antoine de Saint-Exupéry)

“Nunca había creído que la vida pudiese ser tan bella, hasta que tú apareciste y empezaste a formar parte de ella”. (Anónimo)

“Qué cosa más bonita es verte, mientras me ves, viéndote a ti”. (José Urbano)

“Y cuando me besa, sostiene mi cara con ambas manos como si fuese la luna”. (Ron Israel)

“Y mira tú, andaba buscando una estrella y encontré una galaxia”. (Ron Israel)

“Me quedo contigo, porque aún en nuestros malos ratos, sigues siendo una de las mejores cosas que podría pasarme”. (Fabián Duarte)

“Te miro como si toda mi locura se hubiera enamorado de ti”. (David Sant)

“Hay algo en ti que me resulta adictivo, quizás sea tu sonrisa, o tu mirada, o tus labios o todo junto”. (@nochesincafé)

“Te miraré cada día como se mira el mar por primera vez”. (Nerea Delgado)

“En medio de todo este silencio, tu risa me hace volver a vivir”. (Daniel Arcos)

“No es quien te saca a bailar, sino quien se sienta a esperarte”. (@unpoocdevida_)

“Hay lugares, personas, recuerdos y abrazos que se quedan en nosotros para siempre”. (Alberto Velasco)

“Amar a alguien es cuidarlo de tu propia capacidad de lastimarlo”. (@diariodereflexion)

“Amor son dos personas que se quedan a observar su destrucción y no tiemblan ante el desastre”. (Elena Poe)

“Alguien con quien tumbarse y buscarles formas a las nubes”. (@miradasconsuerte)

“Yo no sé tú, pero yo te quiero presente en mi vida”. (@soyelocuente)

“A ti te veo en todos mis planes, incluso en los que pensé que no invitaría a nadie”. (Andrés Ixtepan)

“Gracias por aparecer un día cualquiera, y cambiar mi mundo para siempre”. (César Ortiz)

“No fuiste ni antes ni después, fuiste a tiempo, a tiempo para que me enamorara de ti”. (Jaime Sabines)

“Nunca pude estar más de acuerdo con la vida como cuando te trajo a mí”. (Edisson A. Cajilima Márquez)

“Te amo con todo lo que tengo, lo que soy y lo que siento”. (Anónimo)

“No puedo prometerte la luna y las estrellas. Pero puedo prometerte unas cervezas juntos y mirarlas todas las veces que tú quieras”. (César Ortiz)

“Y entonces lo entendí: Mirarte era como soplar las velas teniendo el deseo enfrente”. (Oscar Campuzano)

“El amor conquista todas las cosas. Démosle paso al amor”. (Virgilio)

“Aquí estaba yo… Pensando que la magia no existía y ahora es todo lo que veo cuando te miro”. (Ron Israel)

“Yo me prometí no enamorarme, pero eran las 3 A.M., nos reíamos de todo y me sentí feliz por primera vez en mucho tiempo”. (Anónimo)

“Me gustaría que estuvieras aquí conmigo o yo allí contigo o que estuviéramos juntos en cualquier lugar”. (Mario Benedetti)

“Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasmas, te quiero como para no soltarte jamás”. (Mario Benedetti)

“A todo el mundo le hablo de ti, ya no sé si los aburro o si también se han enamorado”. (Andrés Ixtepan)

“Crear contigo el amor y hacer contigo la vida”. (Anna Bahena)

” El sol, la luna, las estrellas… Todo pierde sentido ante el cielo de tus ojos” (Juan Ardini).

“El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males”. (Leonard Cohen)

“Te dejaré estar en mis sueños si yo puedo estar en los tuyos”. (Bob Dylan)

“Eres mi principio y mi fin” (Anónimo)

“Quiero que seas mi estrella para que me acompañes en mis noches de soledad”. (Anónimo)

“Solo podemos aprender a amar amando”. (Iris Murdoch)

“Las verdaderas historias de amor nunca tienen final”. (Ricardo Bach)

“Si no te hubiera conocido, habría soñado hacerte una realidad”. (Sebastián Chantoix)

“Eres una de esas formas que tiene la vida de decirme lo bonita que es”. (Anónimo)

“Nunca dejes de enloquecerme. Lo necesito”. (David Sant)

“Dicen que una mente ocupada no extraña a nadie. Y mírame, con mil cosas por hacer y siempre elijo pensarte”. (Fredy Jiménez)

“¿Por qué tú? Por esa forma en la que acaricias todo lo que no me gusta de mí misma” (M. Baeza)

“Lo mejor de mi vida es estar en la tuya”. (Anónimo)

“Me encanta despertarme con un mensaje tuyo”. (Anónimo)

“Te quiero para volvernos locos de la risa, ebrios de la nada y pasear sin prisa por las calles, eso sí, tomados de la mano, mejor dicho… del corazón”. (Mario Benedetti)

“Llevas haciéndome cosquillas en el corazón desde que te conocí”. (Miss Atomic)

“Nada más peligroso que una persona que te haga estrenar sentimientos”. (Benjamín Griss)

“Anoche soñé contigo y esta mañana no quería despertar”. (Anónimo)

“Cuando te vi, mis ojos brillaron igual que cuando vi el mar por primera vez”. (@noviembreveintidos)

“Amor, el mundo tiene sus maravillas. Pero tú, tú eres la maravilla del mundo”.

“Descansa tu cabeza en mi pecho y escucharás a mi corazón decir que eres más que suficiente”. (Ron Israel)

“No creo en la magia, debe haber algún truco en tus ojos”. (Andrés Ixtepan)

“Ojalá nunca dejemos de echarnos de menos y nos busquemos cada vez que la vida nos arañe las entrañas”. (@mrwandererr)

“Lo primero que hago al despertar es pensar en ti”. (@letralirica)

“Quisiera hacerte una petición, tal vez un poco egoísta: ser tu última petición”. (Andrés Ixtepan)

“Yo no le tengo miedo a nada, pero todavía no me explico por qué tiemblo cada vez que te veo”. (Jaime Sabines)

“Cuando nos ven juntos no sé quién es más afortunado, si yo por llevarte de la mano o ellos por contagiarse de nuestra alegría”. (Andrés Ixtepan)

“Entendí que elegirte a ti también es un acto de amor propio”. (Anónimo)

“Pedí a las estrellas lenguaje más claro, palabras más bellas. Las dulces estrellas me dieron tu vida y encontré en tus ojos la verdad perdida”. (Alfonsina Storni)

“Te amo tan bonito que me asusta, como asusta la grandeza, la belleza y aquello que, de alguna manera, cambia tu vida para siempre. Así”. (Elena Poe)

“No importa el sitio perfecto, ni el lugar perfecto, solo importa la persona perfecta”. (Dawson’s creek)

“Desde que te vi. Una flecha me clavaste con amor. Un embrujo fue. Y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tu eres mi vida”. – (Natalino)

“Solo hay una persona capaz de hacerme creer que puedo volar. Y esa persona eres tú” (‘Hitch’)

“Te echaría de menos aunque no te conociera” – (‘El día de la boda’)

“Te cruzaste en mi camino y se me olvidó a dónde iba”. (Anónimo)

“Amo esa sensación de acariciar el cielo cuando me tomas la mano”. (Joel Montero)

“Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo”. (Jorge Luis Borges)

“Si sé lo que es el amor, es gracias a ti”. (Herman Hesse)

“No fuiste antes ni después, fuiste a tiempo. A tiempo para que me enamorara de ti” (Jaime Sabines)

“Lo que yo siento por ti parece ser menos de la tierra y más de un cielo sin nubes” – (Víctor Hugo).

“Mi lugar favorito en el mundo es en tus brazos”. (Anónimo)

“Prométeme que siempre te vas a querer como te quiero yo”. (Isabel Allende)

“Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas”. (Pablo Neruda)