Como reportó la revista Biomédica, las entidades de salud a nivel nacional e internacional el VIH ya no se ve como una amenaza, esto si quien lo porta se cuida de la manera correcta y asiste ante los especialistas, pues se puede bloquear.

Respecto al tema, el Ministerio de Salud se refirió al caso específico de las mujeres en embarazo que son portadoras del virus, en Colombia hay al menos 402; allí se aseguró que esto no es un impedimento para que ellas se conviertan en madres.

Desde hace tiempo se conoce que tener VIH en el organismo no es sinónimo de contagio. El National Institute of Child Health and Human Development informó que cuando se trata adecuadamente no hay mayores riesgos, pues con los antirretrovirales correctos se evita la transmisión vertical: traspaso de virus o enfermedades, de madres a hijos.

Info Sida agregó que con el apoyo de especialistas se puede lograr que los virus se controlen en la madre y no afecten al pequeño, por lo tanto, no habrá problema ni durante la gestación, ni en el parto y mucho menos después de este para ninguno de los dos.

Cabe mencionar que algunos tratamientos pueden no ser aptos para todos los casos, por lo que es necesario hacer los estudios requeridos y seguir las recomendaciones médicas.