En la grabación, el experto aseguró que es normal que, por la pandemia, reduzca el deseo sexual y lubricación en las mujeres (y hombres), por lo que es importante indagar cuál es la causa, así que se deberían consultar a un ginecólogo y tratar el problema.

Ante la recomendación, López comentó que es importante ver si hay suficiente líquido lubricante antes de una penetración, pues se deberían dar unos buenos juegos previos al acto para que la vagina esté preparada.

La excitación es subjetiva y física, el primer caso se da porque la mujer no está mentalmente excitada, pero sí físicamente, por lo que será necesario llegar a acuerdos en donde ella diga cuándo su vagina esté preparada.

El miedo al dolor es otro de los aspectos que impide que la excitación se vea reflejada en la humedad de la mujer, por lo que es ideal no penetrar hasta que esta no sea la suficiente. Tampoco debería tener sexo si no se siente lo suficientemente atraída por su pareja sexual.

En el video, el experto también dio algunos trucos para mejorar la lubricación:

Relajarse antes del acto para reducir la ansiedad.

Realizar los famosos ejercicios de Kegel.

Enfocarse en los estímulos que está recibiendo.

Comunicarse con su pareja para evitar molestias.

Hacer unos buenos juegos previos.

Si es muy necesario, usar un lubricante.

Aquí, la explicación del sexólogo, que se respondió hace algunos días qué es la preorgasmia: