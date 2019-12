Carlos Schenck, autor de ‘Sleep: A groundbreaking guide to the mysteries, the problems and the solutions’, aseguró que aunque la persona esté dormida, el cerebro sigue trabajando.

“A falta de conciencia, las palabras aparecen en una forma desordenada y pueden salir así de la boca”, explicó el escritor, quien aseguró que esto no es más que un reflejo de la actividad cerebral que se está realizando.

En varias oportunidades, cuando las personas duermen, pueden decir pequeñas frases y hasta gemidos; además, Schenck aseguró que sus análisis arrojaron que quienes más enfrentan esta reacción son los hombres.

Una buena forma de evitar que estos momentos sean frecuentes es no consumir alcohol antes de dormir y tratar de liberar la tensión en los músculos.