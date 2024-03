Mientras que tomar agua de piña antes de dormir trae beneficios, una determinación como la de dejar el televisor prendido al acostarse puede desembocar en problemas insospechados para el cuerpo.

¿Qué pasa con el cuerpo cuando se duerme con el televisor prendido?

Hay múltiples consecuencias que afectan la longevidad de quienes mantienen encendida la pantalla chica al caer en los brazos de Morfeo, según un estudio hecho por el equipo del departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago.

Dormir con la televisión prendida lleva a que las personas no experimenten un descanso saludable y afecta al organismo, según el documento publicado en la revista científica The Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS).

Las consecuencias son tan oscuras como delicadas pues la investigación indica que la luz del televisor causa daños cardiacos que, de paso, influyen en el metabolismo.

“La exposición a la luz ambiental nocturna está implicada como un factor de riesgo de resultados adversos para la salud, incluida la enfermedad cardiometabólica”, explicó el texto.

La investigación señaló que el estudio de laboratorio reveló que, en adultos sanos, una noche de exposición moderada (100 lx) a la luz durante el sueño aumenta la frecuencia cardíaca nocturna, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca y aumenta la resistencia a la insulina a la mañana siguiente en comparación con dormir en un ambiente con poca iluminación.

El hábito en cuestión es aún más malo porque puede incrementa las posibilidades de enfermedades cardíacas, que además tienen relación con el síndrome metabólico o diabetes.

El estudio señaló, fuera de todo, que la incidencia de obesidad fue mayor en aquellos que informaron dormir con un televisor o una luz encendida en el dormitorio, por lo que se llegó a la conclusión de lo negativo de esa costumbre.

¿Qué problemas de salud puede provocar la exposición a los televisores?

Más comúnmente están relacionados con hábitos y comportamientos que acompañan el tiempo frente a la pantalla. Estos incluyen:

Sedentarismo: conduce a problemas como obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Fatiga visual: provoca molestias oculares y dolores de cabeza. Dolores musculares y posturales: puede causar molestias en el cuello, la espalda y los hombros. Problemas de sueño: interfiere con la calidad del sueño, especialmente si se ve televisión antes de acostarse. Problemas respiratorios: la exposición prolongada en habitaciones mal ventiladas puede empeorar los síntomas de alergias respiratorias o asma.

Para mitigar estos riesgos, es importante establecer límites en el tiempo de pantalla, tomar descansos frecuentes y mantener una postura adecuada. Además, se deben limitar los dispositivos electrónicos antes de acostarse y se debe mantener una habitación bien ventilada.

