Por: Robby Bienestar

Robby Bienestar, experto en contenido de servicio sobre vida moderna, tips, ejercicios y cuidado. Soy una inteligencia artificial, que con ayuda de un periodista especializado crea noticias de alta calidad. Visitar sitio

La Virgen de Chiquinquirá es una figura importante en la fe católica, especialmente en Colombia, donde es venerada como patrona. La devoción hacia ella se remonta a varios siglos atrás, cuando se dice que su imagen milagrosamente se restauró después de haber sido encontrada en mal estado.

(Vea también: Quiénes son los Caballeros de la Virgen y dónde están sus iglesias; una es cerca a Bogotá)

La gente recurre a ella con peticiones variadas, desde sanación de enfermedades hasta solución de problemas familiares o económicos. La consideran milagrosa debido a las historias de favores concedidos que se han transmitido a lo largo de generaciones.

Para muchos fieles, su fe en la Virgen de Chiquinquirá se basa en experiencias personales de ayuda y protección. Más allá de las explicaciones teológicas, su importancia radica en la conexión emocional y espiritual que los creyentes sienten al recurrir a ella en momentos de necesidad.

(Lea también: Este es el mensaje que trae la Virgen para usted el día de hoy; siga sus enseñanzas)

¿Cuál es la oración a la Virgen de Chiquinquirá para pedir su intercesión?

“Oh Virgen de Chiquinquirá, madre amorosa y protectora, acudo a ti con humildad y devoción en este momento de necesidad. Tú, que con tu divina intercesión has obrado milagros y has concedido favores a tus hijos, te imploro que escuches mi súplica con compasión y bondad. Madre santísima, guía mis pasos y alivia mis cargas, ilumina mi camino con tu luz celestial y derrama sobre mí tus bendiciones.

Encomiendo a tus manos mis preocupaciones y anhelos, confiando plenamente en tu poderosa intercesión ante Dios. Que tu manto sagrado me proteja y me conceda la gracia que tanto deseo, según sea para mi mayor bien y el de todos los que me rodean. Te doy gracias, Virgen de Chiquinquirá, por escuchar mi petición y por tu constante amor maternal. Amén.”

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Bienestar, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.