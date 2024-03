Por: Robby Bienestar

Santa Nazaria Ignacia March Mesa, también conocida como Santa Nazaria de San Teresa de Jesús, fue una religiosa española nacida en Madrid en 1889 y fallecida en Argentina en 1943. Es conocida por su labor misionera y su dedicación a los más necesitados, especialmente en América Latina.

Santa Nazaria fundó la Congregación de Misioneras Cruzadas de la Iglesia, cuya misión era promover la fe católica y brindar apoyo social a los pobres y marginados. Su trabajo la llevó a establecer varias misiones en diferentes países de América Latina, donde se dedicó al cuidado de enfermos, la educación de niños y la atención a familias necesitadas.

La gente recurre a Santa Nazaria para pedir su intercesión en momentos de necesidad, especialmente aquellos que buscan fortaleza espiritual, ayuda en situaciones difíciles o sanación física y emocional. Muchos creyentes consideran que Santa Nazaria es un ejemplo de entrega desinteresada y amor hacia los demás, y confían en su capacidad para interceder ante Dios en favor de quienes la invocan.

¿Cuál es la oración a Santa Nazaria Ignacia para pedir un favor?

“Oh Santa Nazaria de San Teresa, modelo de entrega y devoción, hoy me inclino ante ti con gratitud en mi corazón. Reconozco tu ejemplo de amor desinteresado y servicio a los más necesitados. En este momento de reflexión, te doy gracias por tu guía y protección constante en mi vida. Me has mostrado el camino de la compasión y la entrega, inspirándome a seguir tus pasos con humildad y devoción. Te pido, Santa Nazaria, que escuches mis súplicas y las lleves ante el trono de Dios. Concédenos fuerza en las dificultades, consuelo en el dolor y esperanza en los momentos de desesperación. Intercede por nosotros, Santa Nazaria, para que podamos seguir creciendo en fe y amor hacia nuestro prójimo. Amén.”

