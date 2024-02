Metatrón es considerado un arcángel de alta jerarquía. Aunque no es ampliamente reconocido en todas las ramas del cristianismo, es un personaje destacado en algunas corrientes del judaísmo, el cristianismo esotérico y otras corrientes espirituales.

Metatrón es el responsable de los cambios en el mundo terrenal y de brindar apoyo para superar desafíos significativos en la existencia. Muchas personas recurren a él en busca de ayuda y orientación para liberarse de las cargas que los estancan, impidiendo que usted avance hacia sus objetivos y deseos más profundos.

En algunas ramas del cristianismo esotérico y en la cábala, Metatrón es considerado como un intermediario entre Dios y la humanidad, un guía espiritual que ayuda a los seres humanos en su camino hacia la iluminación y la conexión con lo divino.

Oración al arcángel Metatrón para pedir su intercesión y bendición

“Amado arcángel Metatrón, te invoco en este momento para que intercedas en mi vida y me brindes tu poderosa asistencia en la superación de los obstáculos y cargas que me estancan. Con tu divina luz, guía mis pasos y ayúdame a liberarme de todo aquello que me impide avanzar hacia mi pleno potencial. Te pido que me otorgues la fuerza y la claridad necesarias para enfrentar los desafíos con determinación y sabiduría. Con profunda gratitud, agradezco tu presencia y apoyo en mi camino. Que así sea. Amén”

