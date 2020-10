La estimación fue comentada por el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien enfatizó que la situación epidemiológica varía fuertemente entre regiones y entre grupos de población.

En su análisis, Ryan destacó que estas cifras indican que “la gran mayoría sigue bajo amenaza” de contagiarse con el coronavirus, que ha causado más de un millón de muertes en el mundo.

Ryan participó en el Comité Ejecutivo de la OMS, la primera reunión en la que se admitió en la sede de la Organización la presencia de una parte de delegados de los Estado miembros.

"Everyone must play their part, from the individual decisions we make to protect ourselves & others, to the discussions we will have this week on behalf of the people we serve. We’re all in this together. Let’s use all the energy we have to fight #COVID19"-@DrTedros #EBSpecial pic.twitter.com/oRlddZ4Vk1

