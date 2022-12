Constantemente organismos de salud recomiendan incluir la actividad física dentro de nuestra rutina diaria, para mantener una buena salud, no obstante, todo en exceso puede traer resultados negativos.

Así como le ocurrió a Kaelyn Franco, una joven de 23 años que por poco pierde una pierna tras realizar una clase de ‘spinning’ de 45 minutos, aunque la mujer se encontraba en perfectas condiciones y estaba acostumbrada a realizar ejercicio, su primera clase de spinning la dejó marcada de por vida, pues su cuerpo desarrollo una enfermedad llamada rabdomiólisis, una condición grave que puede llevar incluso a la muerte.

(Vea también: [Video] Niña vivía con 15.000 piojos en la cabeza; expertos dan consejos para evitarlos)

“Al ser alguien que ha practicado deportes toda mi vida, me pareció muy extraño que mis piernas se doblaran inmediatamente cuando me bajé de la bicicleta. Sentí que no podía moverme. Mis primos se reían de mí, pero sabían que algo estaba mal”, manifestó Kaelyn.