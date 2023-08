Mhoni Vidente ha dado a conocer sus predicciones para el primer fin de semana de agosto, la pitonisa compartió sus horóscopos para cada signo zodiacal, mostrando lo que depara para cada uno de los signos y la fortuna que vendrá.

La pitonisa aseguró que estas predicciones son también consejos, para saber cómo actuar y que se debe mejorar como signo; además espera que la fortuna, amor y éxito brille para signo del zodiaco.

Horóscopo de Mhoni Vidente para el primer fin de semana de agosto

Esto es lo que predice la pitonisa mexicana, para cada signo zodiacal y espera que este primer fin de semana de agosto sea óptimo para los doce signos del zodiaco.

Aries. Tu fin de semana estará lleno de buenas energías. Tendrás momentos para disfrutar de la abundancia y la prosperidad. También será un momento para formalizar una relación amorosa.

Tauro. Superarás las malas energías y serás más fuerte para enfrentar cualquier reto. Tu fin de semana gozará de plena abundancia. Conocerás personas más afines a tu vida amorosa y recibirás una propuesta de negocio.

Géminis. Este fin de semana será la ocasión perfecta para disfrutar de la diversión, los amigos y la familia. Te llega un dinero que no esperabas por una bonificación. Ten cuidado con tu pareja y habla claro para definir tu relación amorosa.

Cáncer. A lo largo del fin de semana habrá energías cruzadas, pero estarás en paz con tu entorno. Recuerda que tu signo es muy sensible al medio ambiente y el Sol te ayudará a cortar las malas energías que te rodean, así que sal a caminar en las mañanas y verás cómo todo vuelve a alinearse.

Leo. Gozarás de plenitud este fin de semana, celebrarás tu cumpleaños y crecerás más en lo económico y en tu vida personal. Te llega una invitación de salir de viaje con tu pareja y amigos. Recibes un dinero que te debían.

Virgo. Harás cambios radicales en tu vida personal este fin de semana. Recuerda que a tu signo le afectan mucho los cambios de luna llena. En este viernes las energías estarán muy cruzadas alrededor de ti, así que trata de no discutir con nadie.

Libra. Fin de semana de suerte para tu signo, vendrán varias sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor y más en cuestión amorosa para que tu ánimo de nuevo se eleve. Te invitan a una boda de alguien a quien aprecias mucho. Tramitas tu seguro social y licencia de manejo.

Escorpión. Durante los próximos tres días enfrentarás problemas familiares y también de pareja, recuerda que tu signo es muy resentido y más porque las energías de la Luna llena están muy revueltas. Trata de no tomar en serio lo que dicen y deja que fluya todo en tu vida.

Sagitario. Te comprarás ropa para estrenar en estos días, tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 88, y tus colores de la fortuna son amarillo y naranja. Este fin de semana tendrás muchas dudas en tu vida amorosa.

Capricornio. Tendrás muchas fiestas y diversión a tu alrededor, pero trata de no descuidar asuntos de trabajo y escuela para que no tengas problemas. Tu signo es muy apasionado y más porque tu elemento es tierra, lo que hace que siempre trates de experimentar cosas nuevas.

Acuario. Estos días tendrás mucha prisa por salir de tus compromisos personales, recuerda siempre administrarte en todo lo que vayas a hacer y no te comprometas en algo que no vas a poder lograr para que no quedes mal.

Piscis. Fin de semana para entender que te volverás más fuerte al enfrentar los contratiempos que vives, después de esta experiencia podrás salir de cualquier problema que se te presente, esto porque tu signo está hecho de resiliencia.