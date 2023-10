Si un perro no hace suficiente ejercicio y no recibe estimulación, puede morder los muebles como una forma de liberar energía y combatir el aburrimiento.

Las mascotas tienen una tendencia natural a morder cosas y, en ocasiones, los enseres se convierten en sus víctimas predilectas.

El médico veterinario Mauricio Villalobos, conocido en las redes sociales como Doctor Villa, explica a Pulzo qué se debe hacer de manera efectiva para que su deje de morder los muebles.

¿Por qué los perros muerden los muebles?

Su mascota puede morder los muebles por diversas razones. Una de ellas es en respuesta a la incomodidad causada por la dentición (nacimiento de sus dientes). También puede ser una forma de aliviar el aburrimiento, el estrés o la ansiedad, o simplemente su manera de explorar el mundo que le rodea. Comprender la causa subyacente es el primer paso para abordar este comportamiento.

¿Qué significa que un perro muerda un mueble?

Cuando un animal muerde un mueble, no solo está causando daño material, sino que también podría estar expresando una necesidad no satisfecha. Este comportamiento puede ser un grito de ayuda por parte de su mascota, indicando que algo no está bien en su entorno o su salud.

¿Cuándo dejan de morder los muebles los perros?

La edad a la que los perros dejan de morder el mobiliario puede variar, pero suele disminuir a medida que crecen y se desarrollan. La socialización temprana y el adiestramiento adecuado pueden acelerar este proceso. Sin embargo, algunos pueden seguir mordiendo los muebles en la adultez si no se abordan las causas subyacentes.

Estrategias para prevenir que su perro muerda los muebles

Si quiere domar a su mascota estas estrategias le servirán para prevenir la masticación indeseada en casa.

Proporciónele juguetes y mordedores apropiados.

Supervísela y corrija el comportamiento inapropiado (sin golpes ni gritos).

Ofrézcale ejercicio y estimulación mental (sacarlo al parque es una excelente opción).

Trabaje en la socialización y el adiestramiento, con la ayuda de un entrenador.

Consulte a un profesional en etología clínica si el problema persiste.

