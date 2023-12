Varios problemas se convirtieron en obsesiones que lo atolondran. No son suyos exclusivamente, involucran a otros, a quienes no les interesa hacer nada, no les importa. Usted verá las cosas con frialdad, sin la calentura de las emociones, para llegar a la conclusión de que se está ahogando en un vaso de agua: está convirtiendo asuntos triviales en tragedias.

Aries

Para varios la madurez es permanecer quieto en la orilla, renunciar a la aventura que es imprudencia, descaro y peligros, exclusivos de la juventud. Las personas maduras se encierran en sus casas, a salvo del viento y la lluvia; aceptan todo con resignación, paciencia, conformidad y sonríen. Usted está lejos de la madurez así concebida. Quiere aprovechar el tiempo, todavía le hierve la sangre.

Tauro

Se quedará quieto a pesar de que muchos lo critican por miedoso… Es irresponsable concluir los proyectos de cualquier manera, sacar pecho por objetivos que no se cumplieron y pronunciar discursos mentirosos, sin vergüenza. Los proyectos en los que participa son el comienzo de otros en la línea del cambio; si se hacen mal, lo que siga también saldrá mal… Usted no secundará semejante irresponsabilidad.

