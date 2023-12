A pesar de los reveces mundiales -para algunos son una crisis de civilización- usted disfrutará esta época de Navidad, lejos del pesimismo que hace meter la cabeza en un hueco… Como dice la canción: “Hoy todo me parece más bonito/, hoy canta más alegre el ruiseñor/, hoy siento la canción del arroyito/, y siento como brilla más el sol/. Estoy contento”.

A usted le cuesta trabajo abrir los ojos, está muy cansado, tiene ganas de hibernar… A lo largo de este año, el año del conejo en el horóscopo chino, ha hecho fuerza constante para que todo mejore y el camino se despeje, sin estridencias… Se ha esforzado con el fin de que la realidad cambie: esta es la razón de su cansancio.

En su trabajo pertenecer a cualquier bando se volvió “obligatorio”. Se volvió costumbre abandonar el pensamiento crítico, no ver las cosas con objetividad y recurrir a maneras y lenguaje groseras. Con el fin de que su ecuanimidad no se interpretara como desinterés, ha participado en varias reuniones en las que todos han hablado mal de todos y se ha rechazado cualquier iniciativa; han sido un fracaso… No estará más en dichas reuniones.

