Una de las discusiones que más han tenido los habitantes del Tolima con el resto del país es por su plato típico, la lechona. Si bien en lugares como Bogotá, Huila e incluso municipios en el departamento la comen con arroz, gran parte de los tolimenses difiere en que esta comida lleve los granos y solo se haga con la carne de cerdo, arveja, guiso de cebolla, ajo y demás ingredientes.

Independientemente de si lleva o no el arroz, algo de lo que se pueden sentir orgullosos los tolimenses y el resto de los colombianos es por la valoración internacional que recibió, luego de que recientemente un ‘ranking’ la ubicó como el mejor plato del mundo en una categoría.

Según el portal ‘Taste Atlas’, que se dedica a catar comidas por todo el planeta, publicó recientemente un escalafón de los que son, a su criterio, los mejores platos con cerdo en el mundo. En este ‘ranking’, la tradicional lechona tolimense quedó muy bien parada y se ubicó como la mejor comida en el mundo con este tipo de carne.

All about the best pork dishes in the world: https://t.co/7q4KMNMZSP pic.twitter.com/WoX8Vbr8ba

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 11, 2023