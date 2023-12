VIRGO

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, su único arcano, usted protesta… Esto es útil si aprecian su compromiso con el entorno- no es un espectador pasivo, que no se inmuta por nada- y reconocen que tiene razón. Insistirá en sus protestas por principio. No importa si, como dice el lenguaje popular, se trata de “un perro que le ladra a un muro”.

LIBRA

Percibe algo distinto en las personas, en la luz de la mañana, en las noches que en esta época del año empiezan más temprano… Es algo como serenidad y confianza en que hay muchas personas que enfrentan la vida con responsabilidad y logran así que la locomotora del mundo no se frene… Usted no cree que su percepción sea mera ilusión, las cosas van a mejorar. Ojalá.

ESCORPIÓN

Lo que sigue pasando en el mundo… A pesar de las declaraciones de alto nivel, las manifestaciones multitudinarias y las plegarias, la guerra continúa… Quienes la apoyan son los mismos que niegan la historia triste del mundo, escrita bajo las explosiones, las ruinas, el humo, la sangre, las heridas y la rigidez de los cadáveres ¿Tendrá razón este verso de Borges: “No nos une el amor, sino el espanto”?

