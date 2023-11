ESCORPIÓN

Seguir en lo mismo no significa “estabilidad”, como algunos piensan; a su juicio, es acomodarse, dejarse llevar por las olas… Usted anhela tener una vida estimulante; la clave, entonces, es cambiar por dentro, superar ataduras y prejuicios que lo hacen sentirse igual y verse igual. De acuerdo con el As de copas del Tarot, su vida no está resuelta.

SAGITARIO

En palabras de Borges: “Bruscamente la tarde se ha aclarado/ porque ya cae la lluvia minuciosa”. La lluvia invita a pensar en el pasado, “la lluvia es cosa del pasado”. La atmósfera gris influirá en su estado de ánimo y usted empezará a navegar en la tristeza, ansiando llegar a tierra firme. La lluvia lo está llevando a revisar su vida.

(Vea también: Horóscopo semanal para Escorpio, Sagitario y Capricornio: habrá duros momentos)

CAPRICORNIO

Es grato reunirse con sus amigos, repasar los acontecimientos nacionales e internacionales, sin perder la perspectiva, de otra forma nadie sobreviviría. Y que cada uno hable sobre sus proyectos, esperando que el azar no bote el tablero de ajedrez al piso y termine la partida. Sus encuentros amistosos también invocan la esperanza ¡Las cosas tienen que cambiar!

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.