ESCORPIÓN: Seguir en lo mismo no significa “estabilidad”, como algunos piensan; a su juicio, es acomodarse, dejarse llevar por las olas… Usted anhela tener una vida estimulante; la clave, entonces, es cambiar por dentro, superar ataduras y prejuicios que lo hacen sentirse igual y verse igual. De acuerdo con el As de copas del Tarot, su vida no está resuelta.

SAGITARIO: En palabras de Borges: “Bruscamente, la tarde se ha aclarado/ porque ya cae la lluvia minuciosa”. La lluvia invita a pensar en el pasado, “la lluvia es cosa del pasado”. La atmósfera gris influirá en su estado de ánimo y usted empezará a navegar en la tristeza, ansiando llegar a tierra firme. La lluvia lo está llevando a revisar su vida.

(Vea también: Horóscopo semanal para Escorpio, Sagitario y Capricornio: habrá duros momentos)

CAPRICORNIO: Es grato reunirse con sus amigos, repasar los acontecimientos nacionales e internacionales, sin perder la perspectiva, de otra forma nadie sobreviviría. Y que cada uno hable sobre sus proyectos, esperando que el azar no bote el tablero de ajedrez al piso y termine la partida. Sus encuentros amistosos también invocan la esperanza ¡Las cosas tienen que cambiar!

ACUARIO: Usted sabe que todas las personas no actúan de buena fe; el mundo no es la isla de la fantasía. Los seres humanos se rasguñan entre sí, le dan la espalda a la paz, prefieren la guerra… Sin embargo, persisten muchas personas altruistas, preocupadas por el destino de la humanidad, que se niegan a vivir en la escombrera. Hacen lo mejor para rescatar la dignidad.

PISCIS: Muchas personas se apoyan en usted; creen que no pierde el camino, tiene respuestas para todo, no se desalienta. Creen también que las pruebas, por duras que sean, no lo aplastan, al contrario, estimulan su ingenio… A veces usted solo quiere mirar al techo, como hará el jueves de esta semana, con el fin de prepararse para correr la maratón de fin de año.

ARIES: Está abrumado de que pasen tantas cosas que no son buenas… Como muchos se sigue preguntando hasta cuándo durarán el incendio y el miedo. La sensatez no está en la boca ni en las manos de varios líderes que manejan el mundo con irresponsabilidad y cinismo. Para resistir a todo, usted se aferra a las rutinas.

(Lea también: Horóscopo para Acuario, Piscis y Aries: “Tiene pendiente una declaración de amor”)

TAURO: Ha dejado atrás, proyectos, amores… Su vida ha cambiado, usted también. Su piel resiste mejor el calor, el frío, los embates de la tristeza. Se siente consecuente con sus ideas, libre y resuelto; sabe que la vida cambia de pronto. También siente mucha nostalgia por lo que fue y ya no será…

GÉMINIS: Quienes afirman que todo está muy mal tienen a mano ejemplos para demostrar cómo lo que pasa aquí no sucede en un mundo civilizado… Lo que pasa aquí es propio de una caverna: los egos se cultivan demencialmente, se pelea por pelear, hay infinidad de problemas, las soluciones se aplazan, etcétera… Quienes resaltan lo malo, sin hacer absolutamente nada, aumentan, pero no tienen su respaldo.

CÁNCER: De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, frente a varios problemas, usted ha usado paños de agua tibia, sin buscar soluciones definitivas; independiente de sus plegarias, los problemas crecen y continúan… Ir al fondo, atacarlos de raíz de una vez por todas, daría vía libre para nuevos comienzos. A más de liberación, sería un parte de Victoria ¿No le parece?

LEO: Verá algunas cosas que no están bien, nada bien; la realidad se revela. Empezarán, entonces, las preguntas en tono recriminatorio ¿Por qué no se dio cuenta, por qué dejó pasar? Elizabeth Strout dice en una de sus novelas: “Así es la vida: son muchas las cosas de las que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde”. Usted está a tiempo…

VIRGO: De acuerdo con el As de bastos, su único arcano del Tarot, hay cosas sobre las que debe guardar silencio para no ser reiterativo y no seguir exponiendo sus argumentos como si fueran los únicos. Aunque le cueste mucho trabajo permanecer callado sobre estos asuntos -son varios y serios-, necesita que el tiempo pase. El tiempo aclarará las cosas.

LIBRA: Se siente ahogado en la gran ciudad, entre la multitud, el ruido, el afán constante… Con el buen desempeño de algunos la ciudad seguramente cambiará, será más vivible, pero mientras llega ese momento -a veces parece una utopía-, con el fin de no sentirse tan agobiado, lo que usted sí puede hacer desde ahora, es abandonar las tareas inútiles que lo consumen ¿Qué piensa?

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.