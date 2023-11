Escorpión

Existe la mala costumbre de culpar a los demás, levantar el dedo acusador desde la silla de los jueces, señalar los errores graves y menores, los que se pueden perdonar y los imperdonables, Escorpio.

Existe la mala costumbre de poner a los demás contra la pared, atravesados por la culpa, que les hace bajar la cabeza. Esta escena que se repite traslada la responsabilidad personal a los demás. Usted no hacía parte de la escena.

Sagitario

Usted se despertará del sueño para darse cuenta del comportamiento de algunas personas: no son sinceras, no son de verdad, lo engañan, mientras camina desprevenidamente… No reconoce a estas personas a pesar de las caras conocidas… Como dice la sabiduría popular: “Caras vemos, corazones no sabemos”.

Capricornio

Usted no es feliz como dice, haciendo lo que hace, no está a gusto como quisiera, se siente incompleto. Le gustaría hacer otras cosas no convencionales, arriesgadas, cambiar el rumbo. Así, sería creativo, estaría a salvo del aburrimiento mortal y no engrosaría la burocracia inútil que crece y crece… De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, está listo para cambiar.

