Acuario

21 de Enero a 19 de Febrero

Según el horóscopo, ten cuidado con la crítica excesiva, a veces se te olvida que tú también puedes cometer errores y solo te limitas a juzgar. Hace falta un poco de empatía.

Número del día: 8

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Hay decisiones que te dirigen hacia cambios que no veías venir, tómalos con calma, no te desesperes, siempre eres capaz de salir victorioso de todo lo que pasa.

Número del día: 3

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Es bueno que entiendas que los cambios traen crisis, pero también crecimiento. Deja de dudar tanto y ábrele paso a la esperanza para cumplir lo que buscas.

Número del día: 4

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

El trabajo de este día estará en el manejo de las emociones, tú puedes, no te dejes llenar de ansiedad y de ira. Todo va a estar mejor de lo que esperas.

Número del día: 10.

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Si sabes aprovechar tu capacidad intelectual y aprendes las lecciones de la vida, seguro que las cosas se pondrán a tu favor. Con enfados no sacarás nada bueno de esta situación.

Número del día: 13

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Desecha de tu vida las amistades que ya no sirve para iniciar nuevos ciclos. Seguro no tendrás que lamentarte, los años demuestran quién sí y quien no.

Número del día: 8

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Leo, la salida positiva estará hoy en centrarte y desechar los sentimientos negativos que no te permiten avanzar. Elimínalos y fluye con tu propia energía. Número del día: 5

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

La iniciativa, el entusiasmo y la audacia a la hora de crear nuevas cosas para tu bienestar serán la luz que estabas buscando hace un tiempo. No la dejes escapar.

Número del día: 0

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Las relaciones serán importantísimas en este momento, pues recibirás apoyo y solidaridad frente a la eventualidad emocional que estás por vivir. Los triunfos están latentes.

Número del día: 3

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

La tensión empezará a ceder hoy y ahora empezarás a sentirte incluso optimista: aprovecha este día para hacer planes de reestructuración en tu vida. Número del día: 1

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Hoy podrías ver cierta mejoría en tu estado de ánimo, si quieres aprovecharla, debes abrirte y hablar, sin exagerar. La gente no siempre debe estar de acuerdo contigo.

Número del día: 10

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

La clave de hoy está en no resistirte, tienes que aprender la lección de darle nueva forma a tus ideas y desechar los miedos para poder avanzar en lo que más deseas.

Número del día: 6

