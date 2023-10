CAPRICORNIO

Su trabajo arde por cuenta de los extremos que producen chispas, lo cual explica el malestar que lo posee y contra el cual lucha. Ni usted ni nadie deberían ganarse el pan con el sudor de la frente, en medio de la hostilidad… Es equivocada la idea de que quienes no pertenecen a los extremos son blandos, cobardes… Usted no enciende la confrontación, dice el horóscopo.

ACUARIO

El mundo está aterrorizado, con guerras que estallan, bombazos de luces que aparecen en las pantallas de televisión. Se ven los rostros del dolor y el sufrimiento, hombres y mujeres que corren con niños en los brazos, en medio de la furia y el humo. Mientras tanto, varios hablan de la guerra con “propiedad”, la analizan; algunos la justifican como parte del paisaje, como los ríos, el verde de los valles y los eclipses de sol. La guerra nunca ha sido la vía: usted lo sabe.

PISCIS

Su propósito ha sido decir lo que piensa y siente con franqueza, lo cual no es tan fácil, como se lee; la mayoría de las veces requiere mucho coraje. Esta semana expresará sus puntos de vista, a riesgo de que algunos los tergiversen, lo hagan creer que no tiene razón y lo lleven a preguntarse si sus opiniones coinciden con la realidad o son meras alucinaciones. Usted no está equivocado.

