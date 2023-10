Libra:

Sagitario: Necesita abrir la puerta y salir. Quedarse en su cuarto, en un ascensor repleto de gente, en un corredor estrecho o en un túnel debajo de la tierra, le produce claustrofobia. Para usted moverse es sinónimo de vida; permanecer quieto, como lo hizo durante la pandemia, es una forma de morir. Esta semana será difícil esperar a que otros tomen decisiones, que le conciernen.

Capricornio: Su trabajo arde por cuenta de los extremos que producen chispas, lo cual explica el malestar que lo posee y contra el cual lucha. Ni usted ni nadie deberían ganarse el pan con el sudor de la frente, en medio de la hostilidad. Es equivocada la idea de que quienes no pertenecen a los extremos son blandos, cobardes… Usted no enciende la confrontación.

Acuario: El mundo está aterrorizado, con guerras que estallan, bombazos de luces que aparecen en las pantallas de televisión. Se ven los rostros del dolor y el sufrimiento, hombres y mujeres que corren con niños en los brazos, en medio de la furia y el humo. Mientras tanto, varios hablan de la guerra con “propiedad”, la analizan; algunos la justifican como parte del paisaje, como los ríos, el verde de los valles y los eclipses de sol. La guerra nunca ha sido la vía: usted lo sabe.

Piscis: Su propósito ha sido decir lo que piensa y siente con franqueza, lo cual no es tan fácil, como se lee; la mayoría de las veces requiere mucho coraje. Esta semana expresará sus puntos de vista, a riesgo de que algunos los tergiversen, lo hagan creer que no tiene razón y lo lleven a preguntarse si sus opiniones coinciden con la realidad o son meras alucinaciones. Usted no está equivocado.

Aries: De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, el atafago del fin del año ya se ve… Comienzan las carreras y también su resistencia para no entrar en estas. Ha resuelto múltiples problemas con el fin de llegar hasta aquí, el mes de octubre. Dirigirá, entonces, sus proyectos hacia un buen final, sin arriesgar lo conseguido, por la premura. Los terminará, pero no a tiestazos: esta no es la forma.

Tauro: Le sorprende que lo busquen para saber qué piensa frente a todo lo que pasa… Usted considera que no puede decir nada, más allá de repetir las tonterías que oye; considera que sus opiniones no sirven para combatir el caos, que pisa los talones. Gracias a sus observaciones varios toman decisiones, cambian las cosas y hasta se reconcilian con el amor; varios lo siguen. El Tarot nuevamente lo invita a reconocer su propio valor.

Géminis: A veces el amor es como ir en una barca, viendo la vegetación, oliendo aromas dulces y escuchando el canto de los pájaros. Otras veces, el cielo se oscurece, los problemas amorosos se agrandan y las personas se preguntan si es posible el buen amor, a salvo de estallidos. Usted está en una travesía dulce, “en la noche del hechizo, puede ser una forma precisa de mecerse el viento entre los árboles”, como dice Darío Jaramillo.

Cáncer: Su inconformidad frente a lo que pasa crece como la marea alta. A modo de justificación dice que sería inconsciente e irresponsable no ver los problemas del mundo; son varios, no se resuelven, se agravan… Usted podría hacer más por el mundo -tiene la intención de hacerlo- si saca adelante sus proyectos y anima a los desalentados que lo rodean.

Leo: Varias personas opinan sobre su vida, sobre lo que hace y debería hacer… Lo examinan con una lista de preguntas; lo cuestionan y juzgan… Su vida -que debería ser suya- está invadida por el tumulto. Usted ha perdido el espacio que había conquistado con rebeldía. Y se pregunta ¿Por qué pasó esto? Porque lo permitió, sencillamente.

Virgo: Usted se esfuerza para que sus proyectos avancen, pero no… Averigua qué pasa, por qué todo se demora, qué puede hacer. Y siempre oye lo mismo: lo único es tener paciencia, de pronto mañana, a lo mejor la semana entrante… Por la fuerza que está haciendo, corre el riesgo de enfermarse, lo cual no es una exageración. Empezará a pensar que este año no fue, el próximo quizás, quizás.