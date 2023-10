Arcángel: Uriel

Dinero / Empleo: nuevas experiencias positivas en tus ingresos o hacia una nueva oportunidad laboral que te ayuda a definir tus prioridades. Confía más en lo que sientes, una lucha interna está por salir de tu energía para dar paso a las victorias. Evita confrontaciones y asume dejar ene l pasados bloqueos o autosaboteo. Necesitas potenciar tu paz interior.

Relaciones / Amor: esta semana superas de una vez por todas las dificultades que has venido teniendo con algunas personas de tu entorno. Recibirás una recompensa por la bondad con la que has actuado con algunas personas o alguien en particular. Necesitas priorizar lo que sientes y a quienes deseas tener en tu entorno.

Salud: dolores de cabeza o insomnio.

Recomendación: se abre un nuevo periodo para tu estabilidad financiera, integra a tu ser la fuerza y sabiduría de Arcángel Uriel para que establezcas una mejor relación centre tu y tus ingresos. Estás renaciendo a una nueva etapa o ciclo importante.

Arcángel: Jofiel

Dinero / Empleo: Dinero que deseas llega, sin embargo, las inversiones tendrán que esperar un poco. Mira el lado positivo de esta pausa y has que los milagros se den de acuerdo a tu mayor bien. Nueva oportunidad para lo laboral, crecimiento o nuevos contratos. Etapa de reconocimiento.

Relaciones / Amor: tristezas o dificultades para las parejas, es momento de mirar con amor todos los procesos de cambio que llegan para que no te estanques. Una mujer te brindará apoyo, consejos o mensajes positivos.

Salud: la salud hay un aspecto muy bueno.

Recomendación: una situación te toma por sorpresa debido a un incumplimiento o promesa rota, sin embargo, esto te libera y te coloca en un escenario mucho mejor al que tu habías planificado. Ten confianza y mantén tus documentos al día.

Arcángel: Sandalfón

Dinero / Empleo: nuevas opciones gracias a un hombre que te muestra nuevas posibilidades o apoyo ante crecimiento financiero. Hay un viaje que se está organizando de forma estupenda, avanza con esta idea. Estás por vivir un cambio importante, que te permitirá dejar atrás situaciones de precariedad. Es hora de mover tus cimientos para construir algo de valor y a largo plazo.

Relaciones / Amor: éxito contundente en las relaciones, es momento de dar un paso decisivo para tu evolución y salir de un caos o estancamiento en lo sentimental. Todo cambia y con este cambio llega tu renacimiento.

Salud: molestia en hombros o brazos.

