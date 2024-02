Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Aries

Febrero fue el mes de los desafíos emocionales para ti. Te sentiste mal y muy frustrado, todo esto se dio porque no fuiste capaz de tomar decisiones que te favorecieran a ti sino a los demás. Tienes que aprender a controlar tu temperamento, a veces la irritabilidad no te permite mantener tus impulsos a raya. Confía más en ti y reflexiona, no puedes darle a nadie más que a ti ese privilegio.

(Lea también: El signo del horóscopo más rompecorazones; se lleva a todos por delante)

Tauro

Parece que este es tu año. Aprendiste a ser feliz con pequeñas cosas, entendiste que la palabra optimismo puede vestir tus días y que la serenidad es la carta para relacionarte con los demás. El universo está permitiendo que se presenten cambios en tu relación de pareja, después de un enero que anunciaba ruptura. Toma toda la información que te llegue con mucha tranquilidad, recuerda que en la sabiduría está el presente y el futuro del equilibrio de tus emociones.

Géminis

Tanta autocompasión va a terminar contigo. Contigo no hubo ni frío ni calor este mes. Te dedicaste a darle poder a tu gemelo para vivir en un drama sin sentido. Lo único en lo que debes pensar en este momento es en la manera de afrontar la vida de manera positiva, sin necesidad de vivir sumergido en idealismos sin sentido. Lo importante hoy es que te preguntes cómo te quieres seguir sintiendo si lo único que haces en el día es juzgar a quienes te aman. De verdad, ellos no son el problema, el conflicto está en tu mente.

Cáncer

Batallaste todo febrero para encontrarte contigo mismo y no lo lograste. Es bueno que respires y pidas ayuda, parece que la soledad no fue la mejor consejera y alejaste a personas que querían tenderte la mano. Los abrazos, las caricias y los besos escasearon porque te cerraste totalmente a la posibilidad de sentir, así que es posible que marzo traiga novedades en tu situación sentimental, si querías aburrir a la persona que amas o te gusta, créeme que lo estás logrando.

Leo

Febrero pidió a gritos descanso y no lo complaciste. Hay que bajarle un poco al ritmo laboral que te tiene al borde de un colapso. Va a llegar un momento en donde tu cuerpo empiece a manifestarse y no te gustará para nada la sensación de presión que desencadenará tanto sacrificio, sin sentido, además. Arranca marzo con pie derecho, intenta aligerar cargas y evitar el conflicto a toda costa. El aprendizaje más grande de este segundo mes del año fue entender la importancia de escuchar.

Virgo

Ya es hora de dejar de descansar, tienes que ir tras tus objetivos. Es verdad que tenías cargada la cabeza de muchas cosas, sin embargo, ya se te está convirtiendo no hacer nada en un hábito perezoso. Te rodea mucha energía positiva, así que aprovéchala el mes que entra para aterrizar tus ideas y emociones para empezar a darles la verdadera relevancia que mereces. Recuerda que hay que vivir un día a la vez, dejar atrás el pasado que te hace zancadilla y darle la bienvenida a sentirte bien, al bienestar, no solo físico, sino espiritual y mental.

Libra

O dejas el mal humor o te atienes a las consecuencias. Últimamente, te desquitas con todo el mundo por lo que te pasa en tu entorno laboral y luego te haces el “incomprendido” cuando lastimaste a todo aquel que se acercó a tenderte la mano. Van solo dos meses y ya entraste en repetidas ocasiones con lo que según tú “no está bien”. Debes poner las cosas en perspectiva y dejar las discusiones fuera de tu radar. Eres una persona muy especial y tienes un corazón mágico, pero si tú no valoras ni te das cuenta de eso, nadie más lo hará.

Escorpio

¿Qué se siente haberse encontrado luego de una crisis caótica contigo mismo? Eso es de aplaudirlo mi querido escorpio. No existe un mes que compruebe más el control y la gestión de tus sentimientos que este. Lograste superar los altibajos que dieron en tu entorno laboral y lograste separarlos del emocional. Tu energía se transformó y aunque en principio parece que no pasó nada, marzo te va a demostrar que escucharte fue lo mejor que pudiste hacer para recuperar tu energía. Los nervios, la angustia y el miedo quedaron a un lado, y aunque todavía no sale el sol de manera permanente, el mes entrante brillarás con más fuerza que nunca.

Sagitario

Febrero fue el mes de la ingenuidad para ti. De repente dejaste de ser un adulto responsable y te convertiste en un niño malcriado que se dedicó a hacer su santa voluntad a punto de caprichos. Por favor, este fue el llamado de atención para madurar y avanzar. Ciérrale la puerta a los engaños y a la desilusión y prepárate para abrazar un mes que te sacudirá la energía y la mente desde que empieza hasta que termina. Los cambios llegará sin previo aviso, así que atención a lo que vas a vivir.

Capricornio

Agradece a los astros porque al fin te deshiciste de personas que solo querían aprovecharse de tú. Pronto te irá mejor de lo que esperas, así que estos obstáculos y golpes que experimentaste solo se tradujeron a una inevitable superación personal. Todo en lo que trabajaste este mes importa más de lo que te imaginas. La recompensa viene en camino atada a tus esfuerzos y sacrificios. Tú vales todo, el tiempo, la energía, el esfuerzo y el amor. Este capítulo no se trató de suerte, sino de ganas y decisiones que te hicieron más fuerte.

(Lea también: Números para jugar la lotería si soñó con uñas largas; defendería la vida de un familiar)

Aprendiste que cuando pides desde el corazón, las cosas empiezan a encontrar su camino. Qué buena oportunidad para manifestar todo lo que anhelas. Tu camino se despejó, nada es producto de la casualidad, así que pudiste darte cuenta de que la gente es pasajera y que una mente en paz y un alma sin cargas es la clave para no rendirse. Todavía te falta trabajar un poco en que la vida no tiene prisa, el que tiene el acelerador a fondo eres tú. Respira, el universo te está mostrando con sus estrellas el camino para seguir como vas.

Piscis

Tienes que animarte a cambiar la forma en la que estás viendo la vida ahora mismo. Tus estados de aburrimiento y de descontento con todo solo hacen que te alejes de las cosas buenas que tiene el universo para ti. Entiende que la gente devuelve la misma energía que le das, así que lo que debes buscar el mes entrante es paz. En febrero dudaste mucho de ti, por eso tu coraje y tu poder se vieron muy opacados. Suelta todos tus temores y recuerda que mereces el mundo entero y más que eso.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.