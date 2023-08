Conozca cómo le irá en esta semana del 6 al 12 de agosto según su signo del zodiaco del horóscopo, de acuerdo al Tarot de Mavé:

Leo

Tiene cosas pendientes, el año avanza y terminará pronto, el límite se acorta. Varios, que no quieren contagiarse de su premura, le recordarán que Agosto apenas comienza, mes de vientos y cometas… Usted se está despertando de un largo sueño; sus proyectos no seguirán como la nave de los locos; se pondrá al frente.

Virgo

Usted no está de acuerdo con quienes sostienen que para ser neutrales y no aumentar la cólera, no toman partido ante los diarios sucesos; no dicen nada, no expresan sus opiniones, no participan en las discusiones, no hacen propuestas, no vislumbran salidas; pasan por el lado como sombras, mientras otros actúan. Y detrás está la cobardía.

Libra

Usted rechaza el autoritarismo, propio de los que mandan, y estimula a sus compañeros con el fin de que nadie pierda el impulso… Pasa por alto algunos errores sobre la base de que lo importante es hacer. Pero hay cosas que se están haciendo mal. Y la manera de evitar graves consecuencias es señalarlo sin titubeos y asumir el costo: ganarse la antipatía de quienes prefieren oír mentiras antes que la verdad.

Escorpio

Le sugieren optar por el pensamiento positivo, que está de moda… Asumir que la voluntad personal es el único requisito para que las cosas salgan bien; la realidad y sus circunstancias no entran en juego. Le sugieren imaginarse como un ganador, tener el triunfo en la mira y espantar los problemas como si fueran mariposas negras pegadas a la pared. Aunque su pesimismo crece, usted se rehúsa a entrar en la mecánica facilista del pensamiento positivo.

Sagitario

A veces usted se ha sentido ignorado, en el rincón… Sus seres queridos afirman que no es así, nunca ha sido así. Su imaginación lo enloquece, lo confunde y atormenta. Sus seres queridos están cerca y comprometidos con sus causas; su hipersensibilidad es el problema. Las ráfagas de viento pasarán.

Capricornio

Muchas personas cuentan centavos y atraviesan el puente colgante entre un mes y otro; sus finanzas, en cambio, son sólidas. Usted se siente beneficiado por el destino y no reconoce su perseverancia, sus sacrificios para superar momentos difíciles y sus decisiones juiciosas. No ha sido un camino de rosas; su esfuerzo es la razón de su bienestar ¿Qué piensa?

Acuario

Usted recuerda a un viejo amor que lo llenó de buenas razones, alegró sus días y le puso la cabeza en otra parte… Con este viejo amor vivió una larga primavera, las primeras flores, los aromas dulces, las tardes en las que el reloj no marcaba las horas y noches que guardaron secretos debajo de la almohada… Si este viejo amor está cerca ¿Por qué no lo busca? Su Tarot pregunta.

Piscis

Si las cosas se complican usted tiene la fantasía de ir al mar; allí la vida es más sabrosa… Cierra los ojos, siente el olor a sal y el ruido de las olas que tocan la playa; ve el espejo de agua que se encrespa con el viento y oye las risas de quienes aprovechan el verano debajo de sombrillas azules, verdes y amarillas. Últimamente usted se ha sentido obligado a dar pasos de ciego; se ha sentido parte de una comunidad de perdidos… Y ha querido huir al mar.

Aries

En el amor para usted ha sido difícil acompañar sin dominar, sin imponer obligaciones ni caprichos. Ha sido difícil aceptar los defectos del otro que inevitablemente aparecen, sin caer en la trampa de seguir buscando a la persona perfecta… El amor le ha dejado cicatrices y miedos que en cualquier momento lo obligan a correr; le ha dejado sentir el sabor de la infelicidad… Al final, el amor ha valido la pena.

Tauro

No es tan abierto como cree… Detrás de su liberalidad desea que los demás se porten como usted piensa que deben hacerlo… Por este motivo, algunos viejos amigos cerraron la puerta… No conciben que haya caído en las malas prácticas que abundan y que por esta pesada razón, se volvió una persona intolerante…

Géminis

En el trabajo tiene conversaciones pendientes en las que necesita expresar su malestar y si, es el caso, después, emprender nuevos caminos… Seguir en lo mismo, sintiendo que su entrega no se valora y que algunos le endosan responsabilidades con descaro, es claudicar… Si logra que las cosas cambien sería una maravilla; si no lo consigue, el horizonte que tiene a la vista es muy amplio…

Cáncer

El reto del amor es no dejar que muera asfixiado por los problemas, la costumbre. Es renovarlo con mucha paciencia para que alegre el camino. Usted está en eso. En palabras del poeta Luis García Montero: “Supongo que este modo de sentirse…/ es una forma mía de estar enamorado/ para empezar de nuevo/ una vida distinta/ con el amor de siempre”.