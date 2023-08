Su relación amorosa se parece a un barco en medio de la tempestad; truenos, rayos y olas … Lo que dice se malinterpreta pero quedarse callado no es una opción.

En el revuelo usted ha sentido que la historia llegó a su final… El amor es como uno de esos pájaros que se estrellan contra los vidrios, se recuperan y siguen su vuelo.

Tiene muchas cosas por resolver… Es preciso, entonces, confiar en su buen juicio, estar cuerdo.

Lleva varios años afinando sus proyectos; no los concibió ayer, ha hecho lo que corresponde, no se ha dormido. Si sus proyectos no resultan será por factores externos a su voluntad. Debería tener la conciencia tranquila ¿No le parece?

Muchos no son conscientes de que las palabras enervan o tranquilizan, construyen o destruyen, aseguran o quitan el piso, sanan o maltratan.

Muchos dicen lo que les conviene, lo que a la mayoría le gusta oír, atan una mentira a otra; utilizan palabras zalameras, hirientes, fantasiosas, irónicas, livianas. Por tanta palabrería usted se empeña en hacer buen uso de las palabras.