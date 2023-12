En su trabajo están haciendo la lista de buenos propósitos para el 2024: tomar decisiones sin aplazar ninguna, evitar los brazos caídos; salir de los compartimentos del ego, del culto narcisista al yo; trabajar en equipo y lograr consensos, sin perder el tiempo, el valioso tiempo, en competencias feroces. Por encima de todo está cuidar la vida, lo cual justifica todos los esfuerzos, la máxima entrega.

A pesar de las proyecciones de los optimistas el futuro no se ve claro. Usted está preocupado por la rapidez, en un abrir y cerrar de ojos la vida pasó… También lo inquieta el llamado del amor que lo anima a comprometerse, abandonando su libre vuelo de mariposa. En palabras de Borges: “Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir./…Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo/”.

En el trabajo usted estimulará el optimismo con el fin de que sus compañeros no se desanimen y concluyan que no se puede hacer nada distinto a seguir por el camino tortuoso del infierno. No caerá, eso si, en el positivismo tóxico que usted rechaza por superficial, dulzón y por ser el recurso de los no pensantes que niegan la realidad. No pintará ni transitará por paraísos artificiales.

