Virgo

Según el horóscopo, para algunos sabelotodo usted no sabe qué quiere… Está haciendo una pausa con el fin de evaluar las circunstancias y resolver si continúa en la misma dirección o vira, lo cual implicaría hacer cambios de fondo. En el pico de la inseguridad, reconoce que es inviable seguir en la rutina: sus ojos no ven más allá, su corazón no palpita, su mente se aquietó ¡No pasa nada!

(Lea también: Horóscopo para hoy 30 de mayo: esto es lo que le depara a Capricornio, Acuario y Piscis)

Libra

La pandemia aumentó su predisposición al aislamiento, resguardado en su casa, recordando conversaciones íntimas, asuntos de amor, buenos momentos y también desgarros. Hoy tiene menos compromisos sociales, pero mejores; no pierde el tiempo. También aprecia más la belleza del paisaje y de unas pocas calles de la ciudad deteriorada, y la bondad de quienes se preocupan por el prójimo. Está más cerca del sentido.

(Vea también: Cómo les irá a Géminis, Cáncer y Leo del 28 de mayo al 3 de junio; no deben arrepentirse)

Escorpión

Se encerró en su caparazón, al margen de tantas tonterías que circulan… En medio de su aislamiento, corre el riesgo de ser cómplice de lo que está pasando en su trabajo: todos pelean en busca de tener razón, no hay metas claras y abundan las maniobras, de un lado para otro, qué mareo… Usted no puede seguir al margen, no puede consentir el desmadre.