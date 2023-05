Usted se desanima al empezar otra jornada más, sin resultados; los críticos decapitan cualquier iniciativa… Ante las dificultades, su imaginación extiende las alas para inspirar ideas de progreso. Si la humanidad hubiera cedido al abatimiento, que ha estado a lo largo de la historia, a la vuelta de la esquina, seguiríamos en la época de las cavernas. Esto lo tiene claro.

Dentro de los efectos positivos de la pandemia, usted reconoce el aprecio por las amistades sinceras, que siempre estuvieron ahí para lidiar con la zozobra. El cariño verdadero se afianzó y por eso hoy valora el gesto próximo, la complicidad y la buena conversación. También dejaron de contar varias cosas, revestidas de falsa importancia.

Ha hecho propuestas muy innovadoras con el fin de impulsar sus proyectos; entiende la reserva de quienes le preguntan si ha medido las consecuencias de lo que pasaría si estas no resultan… Usted se ha cuestionado sobre lo mismo hasta concluir que el verdadero fracaso sería quedarse con los brazos cruzados. No quiere preguntarse después ¿Cómo hubiera sido la historia si no hubiera hecho algo?