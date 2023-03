Como es de costumbre, el astrólogo Javis Predice barajó sus cartas y reveló qué le deparará el destino a cada uno de los signos del zodiaco en los temas del amor y la economía.

“Todo lo que está relacionado con documentos, firmas, matrimonios, sociedades y demás procesos, marchará muy bien durante esta semana. En los temas del amor, lograrás descubrir a las personas que te están mintiendo”.

Número de la suerte: 8729

Tauro

“La carta de la muerte que veo aquí representa los cambios que muy pronto tendrás que afrontar, así que ánimo, por más compleja que parezca la situación, serás capaz de superarla con éxito”.

Número de la suerte: 1313

Géminis

“Definitivamente, los geminianos vivirán situaciones un poco incómodas durante esta semana por parte de personas muy negativas, que tratarán de fastidiarlos con comentarios o hechos (…) Deberán tener mucha precaución con los comentarios que hacen”.

Número de la suerte: 1815

“A todos los nacidos en Cáncer, el caballero de discos les permitirá triunfar durante esta semana y atraer prosperidad. Los negocios que se están ejecutando tendrán mucho éxito”.

Número de la suerte: 1099

Leo

“Es el momento perfecto de abrir portales para ejecutar todos esos proyectos en los que has estado trabajando (…) Si estabas viviendo momentos no tan gratos, no te preocupes, esta semana todo cambiará para bien”.

Número de la suerte: 4401

“Tendrás que decirle adiós a esos pensamientos y energías malas que te acompañan (…) Los amores bonitos se dejarán ver por estos días, pero solo tú tendrás el poder de dejarlos entrar en tu vida”.

Número de la suerte: 7011

Libra

“Durante esta semana comenzarán a trabajar en un viaje, que les permitirá tener un gran crecimiento espiritual (…) La relación que tienes con el dinero será mágica, pues lograrás ser muy poderoso”.

Número de la suerte: 0798

Escorpio

“Hay una suerte única para esta semana (…) Los escorpio que están buscando dinero lo lograrán, pues el universo está girando positivamente para todos ustedes”.

Número de la suerte: 0077

Sagitario

“La luz que los acompañará durante esta semana será estupenda, lograrán atraer prosperidad y fortuna. No habrá nada que no puedan hacer durante estos días, pues serán muy poderosos”.

Número de la suerte: 1111

“Aquellas noticias que tanto estabas esperando llegarán a tu vida (…) Lo que conviene llegará”

Número de la suerte: 5544

Acuario

“Definitivamente, la fuerza está dada para el triunfo, lograrás recibir el reconocimiento a tu arduo trabajo (…) Será una semana muy bonita para orar o meditar”.

Número de la suerte: 1892

Piscis

“El tres de discos que vemos acá les permitirá alcanzar el éxito en el dinero, los negocios y la familia. La prosperidad está de tu lado, así que aprovéchala”.