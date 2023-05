Conozca lo que les depara esta semana a los siguientes tres signos del zodiaco en el horóscopo, según el Tarot de Mavé:

Usted es consciente de que no conviene aumentar la crispación en tiempos de cólera… Sin embargo, en su trabajo necesita estar vigilante para que lo acordado se cumpla y las acciones se agilicen. Que no se diga una cosa y se haga otra; no vale que todos se sientan escuchados e incluidos en apariencia, pero en la práctica no… Así los días y las semanas se vuelven cosa de locos.

Estaba agobiado por el exceso de trabajo; asumía solo la responsabilidad y las consecuencias; se daba ánimo en medio de la refriega, enfrentando la indiferencia de quienes -son varios- le aseguraron en viejas épocas que lo acompañarían incondicionalmente; no ha sido así… Sus proyectos se quedaron en manos del azar y son muy importantes como para dejarlos a la deriva ¿No le parece?

Trata de que el pesimismo no apague la chispa de la vida… No está seguro de que las cosas salgan bien, no sabe cómo pueden salir bien… Siente que se necesita un milagro para componer la realidad. Usted no es el único que resiente las embestidas del pesimismo, tampoco es el único que se descubre hablando solo para llamar la esperanza. Lo preocupa que tantos consideren que el mundo va en dirección contraria…