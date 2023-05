Así le irá a su signo del zodiaco en el horóscopo en esta semana del 21 al 27 de mayo, según el popular Tarot de Mavé:

Géminis

Usted es consciente de que no conviene aumentar la crispación en tiempos de cólera… Sin embargo, en su trabajo necesita estar vigilante para que lo acordado se cumpla y las acciones se agilicen. Que no se diga una cosa y se haga otra; no vale que todos se sientan escuchados e incluidos en apariencia pero en la práctica no… Así los días y las semanas se vuelven cosa de locos.

Cáncer

Estaba agobiado por el exceso de trabajo; asumía solo la responsabilidad y las consecuencias; se daba ánimo en medio de la refriega, enfrentando la indiferencia de quienes -son varios- le aseguraron en viejas épocas que lo acompañarían incondicionalmente; no ha sido así… Sus proyectos se quedaron en manos del azar y son muy importantes como para dejarlos a la deriva ¿No le parece?

Leo

Trata de que el pesimismo no apague la chispa de la vida… No está seguro de que las cosas salgan bien, no sabe cómo pueden salir bien… Siente que se necesita un milagro para componer la realidad. Usted no es el único que resiente las embestidas del pesimismo, tampoco es el único que se descubre hablando solo para llamar la esperanza. Lo preocupa que tantos consideren que el mundo va en dirección contraria…

Virgo

Tiene la atención de varios sobre sus decisiones. Hay un silencio alrededor, propio de la espera; también hay tranquilidad, usted sí puede mostrar el camino… Su gran responsabilidad sobre el entorno lo enorgullece y lo asusta. Se pregunta qué pasará si no está a la altura; se pregunta si será mejor quedarse inmóvil como un mueble… En fin, tiene lucidez y capacidades de sobra.

Libra

Necesita respirar profundamente, inhalar, exhalar, uno dos y otra vez… para liberarse de preocupaciones, invocar buenos pensamientos, recuperar la confianza en el futuro que se esconde debajo de las piedras, levantarse con ganas de trabajar, sin dejar nada embolatado en el remolino y no desfallecer en sus cruzadas. El pesimismo se había apoderado de su alma.

Escorpio

Confía en su criterio sin pedirle consejo a nadie; se enorgullece de su independencia y asume los éxitos y fracasos con dignidad. Últimamente ha sentido la necesidad de hablar con alguien que lo ayude a aclarar confusiones, resolver encrucijadas y vencer su timidez de vieja data en el amor… No se quiere encerrar en la soledad que a veces conduce a un cuarto oscuro…

Sagitario

Siempre en disposición de aplazar sus necesidades para concederles a los otros el primer lugar… Se ha dado cuenta de que en algunos casos la respuesta de los demás ha sido egoísta, de manera que si lo buscan con insistencia, como de costumbre, no lo encontrarán… Está atendiendo su vida, dedicado a sus proyectos. No quiere que su generosidad extrema propicie más desilusiones.

Capricornio

¿En qué lugar estará libre de conflictos, de olas bravas que golpeen y tempestades que hagan ruido? Cuando recorre mentalmente el mapa del mundo, constata que en todos los lugares hay trifulcas, graves problemas que sacan multitudes a las calles, personajes que no oyen sino lo que les conviene, se encierran en sus burbujas, gritan y manotean… El mundo entero parece estar en una crisis de civilización.

Acuario

Siempre hay silencios largos, palabras que esconden los hechos, no los muestran. Siempre hay engaños, esa fea costumbre… Es preciso mirar a todos lados para ver por dónde sale el lobo; los manipuladores mueven los hilos en el teatro de las marionetas… Usted, en el colmo de la ingenuidad, tal vez, aspira a que las cosas sean distintas ¿Cuándo serán distintas?

Piscis

Habrá claridad en el amor… Reconocerá que el camino por el que transita hoy es complicado y se puede complicar más… Confirmará que usted es un buscador incansable del amor; seguirá hablando sobre este, no se rendirá ante sus dificultades… Hace suyas las palabras de Stendhal: “el amor siempre ha sido para mí la cuestión más importante, o más bien la única”.

Aries

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, quisiera huir del mundanal ruido, de la guerra brutal con sus seguidores, que la celebran con pancartas y banderas. No pueden vivir sin la guerra; se dejaron seducir por tanques, bombas y maniáticos al mando, que levantan los brazos y la voz en nombre de la guerra. Para usted es un gran despropósito, el fracaso.

Tauro

De acuerdo con el siete de bastos del Tarot, en su trabajo se desmenuzan los problemas a fondo; se enuncian sus causas y posibles soluciones; se ubican los responsables, algunos dan la cara, otros se esconden… En su trabajo abundan los teóricos con su argumentación sólida, impecable, pero con una enorme dificultad de acción… Y por eso, su sensación de estar entre nubes.