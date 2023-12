GÉMINIS

No se rebela con la idea de no acrecentar los conflictos ni la exasperación ¿Para qué más? Su silencio, bajo el rótulo de prudencia, es cuestionable, dice el horóscopo… Espera que los demás peleen por usted y lo defiendan con el fin de no quedarse arrinconado contra la pared. Dejar en manos de los demás su legítima defensa, es cobarde ¿No le parece?

CÁNCER

Cerca del nuevo año las preguntas empiezan… ¿Seguirá aferrado a las rutinas para que su mundo no se derrumbe o hará otras cosas? ¿Qué podría hacer? No es fácil. Ya no está en edad de romper con la costumbre; lo mejor sería dejar que el tiempo pase, haciendo lo mismo con los mismos… Surge entonces la pregunta clave ¿Es mejor no pensar y seguir igual o es mejor pensar y cambiar?

(Vea también: Los 3 signos del Zodiaco a los que mejor les irá en la salud, dinero y amor en diciembre)

LEO

Muchos creen que usted se fue a otro país, lejísimos… No lo ven, no saben qué hace… Se preguntan ¿Por qué se ocultó hasta el escondite, por qué lo quiere seguir haciendo y está buscando la forma de pasar inadvertido en esta época de encuentros familiares y sociales multitudinarios? Necesitaba tiempo; todavía lo necesita para estar consigo mismo, en calma.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.