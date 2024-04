Por: El Espectador

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Basta de conformarte con menos de lo que te mereces por tus inseguridades, siempre puedes conseguir a alguien mejor, no te quedes esperando que la gente cambie.

Animal del día: Tigre

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Mientras sigas explicándole a la gente más de la cuenta las cosas, nada va a cambiar. El papel de “ser el bueno para todo el mundo” está mandado a recoger hace años.

Animal del día: Perro

22 de mayo a 21 de junio

Manifiesta que vas a tener días buenos, últimamente solo decretas caos y conflicto, eso no es bueno para tu salud emocional. Cuidado que se te puede volver un mal hábito.

Animal del día: Pulpo

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Tantas luchas, tantos sacrificios y tantas lágrimas van a traer al final una buena recompensa en el ámbito sentimental, por fin obtendrás lo que estuviste buscando estos tres meses.

Animal del día: Gallo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Claro que duele irse del lugar en el que querías estar, pero eso es preferible a vivir de mentiras y engaños. Recuerda que el universo sabe lo que hace.

Animal del día: Elefante

24 de agosto a 23 de septiembre

Es tiempo de volver a brillar y entender que de expectativas no se puede vivir. Aceptar duele, pero tomarse el tiempo para asimilar y sentir es lo más sanador para este momento.

Animal del día: Culebra

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

No hay que sobre pensar tanto lo que dicen, deja que las cosas fluyan, la preocupación nunca va a ser una respuesta para solucionar tus conflictos. Suelta lo que no está en tus manos.

Animal del día: León

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

No te enojes demasiado porque eso al final no sirve de nada. Aquí lo clave es que no se apague la llama de tu autonomía, sabemos que estás cansado, pero también tienes que conciliar contigo mismo.

Animal del día: Jirafa

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Pareciera que las emociones se te hubieran quedado guardadas en un cajón. Estás más frío y distante de lo normal, recuerda que en tu caso la soledad no es buena compañía.

Animal del día: Pájaro

22 de diciembre a 20 de enero

¿Por qué sigues insistiendo en quedarte con esa persona que te ha hecho tanto daño? Tienes que avanzar, no es coincidencia que nadie esté de acuerdo con tu relación de pareja.

Animal del día: Foca

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Hay que ser sinceros, ya no le interesas a esa persona especial, entonces, cierra el ciclo, con respeto, sin respuestas viscerales y sin culpar a nadie. Este es un regalo que la vida te está dando.

Animal del día: Ratón

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Vístete de confianza, de amor propio y de seguridad, a veces se te olvida que estos tres factores son los que te han permitido brillar en todo. Un poquito de misericordia contigo no estaría de más.

Animal del día: Serpiente

