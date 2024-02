Por: El Espectador

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Es probable que hoy sientas cansancio, estás llevando una vida algo desordenada, eso es lo que está haciendo que tengas ansiedad. Trata de equilibrar tu energía para sentirte mejor. Color del día: Negro

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

De nuevo estás cayendo en excesos que no te dejan avanzar. Es probable que esta semana tengas problemas con tu pareja por no hablar las cosas a tiempos. Color del día: Morado

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

La paciencia es una de las cosas en las que más debes trabajar. Estás irritable y es porque no logras entender las dinámicas que te trae la vida, todo el tiempo no puedes experimentar felicidad. Color del día: Verde

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Cáncer, tiendes a complicar demasiado tus relaciones porque confundes la realidad con los sueños. Tienes que ser más aterrizado, pisar terreno seguro te dará la tranquilidad que necesitas. Color del día: Azul

24 de julio a 23 de agosto

Hoy podrías sentir que tienes demasiadas obligaciones y que los demás piden demasiado de ti. Este es un buen momento para pensar en ti y dejar de sacrificarte por los demás.

Color del día: Naranja

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Estás muy inestable y es por la falta de certezas que rodean tu vida. Utiliza tu intuición para comenzar a enderezar tu camino sin temor alguno. Color del día: Gris

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Querer controlar o darle celos a tu pareja no te traerá más que conflictos. Idealizar tanto a la persona con la que estás construyendo solo trae decepciones a largo plazo.

Color del día: Rosado

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Será una semana en la que te sentirás dentro de un periodo de transformaciones que te dejarán muy sorprendido. Hay cosas que desconocías de tu interior y tendrás que resolverlas.

Color del día: Negro

23 de noviembre a 21 de diciembre

Suerte y optimismo, esas serán las dos palabras que te acompañarán esta semana. Trata de darles la misma importancia a ambas, enfocarte en la suerte únicamente puede traer serios conflictos. Color del día: blanco

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

A veces te quedas con ideas revoloteando tu cabeza y no eres capaz de ejecutarlas por miedo. Camina hacia el frente, te estás moviendo como un cangrejo por eso no pasa nada diferente en tus días. Color del día: Café

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Si realmente te vas a dar la oportunidad de conocer a alguien no le cierres las puertas por tu inseguridad. Si no vas a ser capaz de responsabilizarte de tus emociones, mejor no te involucres con nadie. Color del día: Rojo

21 de febrero a 20 de marzo

La comunicación con los demás podría ser demasiado tensa y te llevará a tener problemas en el terreno emocional. Si no te reconcilias con el pasado no podrás determinar qué quieres.

Color del día: Fucsia

