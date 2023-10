Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Según el horóscopo, tu mente estará despierta hoy, así que será un buen momento para abrir puertas a nuevos proyectos y relaciones que te impulsarán.

Palabra del día: lánzate.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

No te encontrarás demasiado bien hoy y tu malhumor tendrá gran parte de la culpa. Esta semana tu comportamiento va a decepcionar a muchas personas, es una lástima.

Palabra del día: calma.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Será un día en el que tendrás que reflexionar sobre tus sentimientos y las emociones que se derivan de ellos. ¿Qué estás esperando para hacer cambios positivos?

Palabra del día: aterriza.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

No deberías negarte a los cambios que vengan a tu vida, es más, deberías buscarlos para darle oxígeno a tu vida, el aburrimiento está acabando contigo.

Palabra del día: cree.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Tienes que hacerte cargo de las cosas que haces y dejar de culpar a los demás si no te sale todo como lo planeas. Por favor madura emocionalmente, lo que estás viviendo no es un juego de niños.

Palabra del día: estabilidad.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Todo lo que hagan los demás te molestará, pero lo que no hagan, también. Con este estado anímico, lo mejor será que busques algo en que soltar tanta energía reprimida.

Palabra del día: gozo.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Procura que los comentarios que oigas no te afecten demasiado, y evita caer en ese juego tú también. Si hay algo que no te guste de los demás manifiéstalo, no armes corrillos innecesarios.

Palabra del día: amor propio.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Enfoca tu energía en las cosas que de verdad te importan, te centras mucho en los chismes y te cargas tanto con los demás que por eso todo en tu vida es un tropiezo.

Palabra del día: conéctate.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Pronto llegará una noticia laboral que encaminará tus sueños. Serán momentos para agradecer y darte estabilidad total a tus días. Sonríe, el trabajo se verá recompensado.

Palabra del día: sanar.

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Acepta responsabilidades y cambia aquello que ya no te sirva para evolucionar. Reflexiona un poco. Es tiempo de evolucionar.

Palabra del día: atención.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

El contacto con tu familia y con las personas a las que quieres te ayudará mucho a encontrar ese punto medio que necesitas para respirar y sentirte en un sitio seguro.

Palabra del día: oportunidad.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Que tengas pareja no significa que tengas que saber paso a paso como se desarrolla su día. A veces la intensidad puede hacer que se rompan lazos de confianza importantes para continuar con tu relación.

Palabra del día: perspectiva.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.