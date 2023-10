21 de enero a 19 de febrero

Ya sabes lo que tienes que hacer, no busques más respuestas que te convenzan de lo contrario. Estás esperando un empujón de la vida para salir a flote, eso no va a pasar, tú tienes que marcar tu destino.

Arcano del día: La muerte

21 de febrero a 20 de marzo

Los días pueden ser eternos y pesados, pero este sacrificio que vives ahora, tendrá maravillosos triunfos en el futuro. Despeja tu mente y planifica tus prioridades. Adelante, eres valiente.

Arcano del día: La luna

21 de marzo a 20 de abril

Todo está dado en este momento para que emprendas un nuevo caminos. La energía del universo guiará tus pasos, no te desanimes, al principio será difícil, pero no será nada con lo que no puedas cargar.

Arcano del día: el sol

21 de abril a 21 de mayo

Las pruebas son para que saques lo mejor de ti, para recordarte de qué estás hecho y para que explores tu fuerza interior. Eres el dueño de tu vida, así que cada camino que tomes debe ser con certeza y sin tanta prevención. Arcano del día: la estrella

22 de mayo a 21 de junio

Abre tu energía para recibir lo que viene en camino. La propuesta que estabas esperando llegará para desafiarte y enseñarte que salir de tu zona de confort está permitido. No te irás a un abismo, esto es pura luz para tu vida.

Arcano del día: el colgado

21 de junio a 23 de Julio

Todo está a tu favor para salir de este mal momento. No le prestes tanta atención a los comentarios de las personas, te quedas ahí y no avanzas. Tienes que aprender a ser más sereno y a actuar con cautela.

Arcano del día: el diablo

24 de julio a 23 de agosto

Tu nivel de frustración está tan elevado que todo lo ves oscuro. Trabaja en tu seguridad y revisa si vale la pena seguir perdiendo energía en lo que sabes que no va a prosperar.

Arcano del día: la torre

24 de agosto a 23 de septiembre

Un encuentro inesperado te dará las ganas que te hacen falta para tomar esa decisión que tienes congelada hace un tiempo. Llénate de paciencia y mucha fuerza espiritual.

Arcano del día: La ruleta de la suerte

24 de septiembre a 23 de octubre

Hoy recibirás una llamada que te cambiará el estado de ánimo. Eso que tanto estabas esperando por fin se va a dar para que inicies un nuevo proceso personal y laboral. Arcano del día: Los enamorados

24 de octubre a 22 de noviembre

El aburrimiento te hizo encontrar una nueva forma de “combatir” la vida. La existencia te está sonriendo y a pesar que ahora ves todo un poco confuso, pronto se aligerarán las cargas.

Arcano del día: el sol

23 de noviembre a 21 de diciembre

Ten mucho cuidado con los apegos emocionales que aparentemente marcan una diferencia en tu vida. Lo que ves como una salvación, es una toxicidad para tus decisiones a corto y largo plazo.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Eres el soporte de tu familia y eso se verá recompensado con el paso de los días. Las bendiciones universales te cubrirán y podrás tener días de más tranquilidad y armonía interna.

Arcano del día: La templanza

