Son muchas las personas que consideran que la que están viviendo, no es su primera vida y aunque pueda sonar confuso o muy espiritual, lo cierto es que no tanto. Hay quien cree que hemos vivido muchas vidas, al menos una antes de la que estamos viviendo y luego de desaparecer de este plano, volver a vivir, con lo anterior en mente, por supuesto que cargamos con cuestiones del pasado y por ello en esta entrada, recopilaremos el karma bueno o malo que cada uno de los signos carga de su vida pasada.

Aries

En tu vida previa, asumiste una posición de autoridad, sintiéndote abrumado por la constante responsabilidad. Creías que tu influencia abarcaba incluso el bienestar de los demás.

Es esencial reconocer que tu papel en la curación de los demás puede ser erróneo, ya que algunas personas resisten el cambio o no están dispuestas a aceptarlo.

Como Aries, redirige tu enfoque hacia el autocuidado y adopta un nivel saludable de interés propio para tu crecimiento y bienestar personal.

Tauro

En una vida pasada, experimentaste el dolor del amor no correspondido. Este profundo afecto ha perdurado en tu vida actual, persiguiendo tus noches y obstaculizando tu capacidad para encontrar la felicidad, ya que te has vuelto adicto a la memoria de esa persona.

Es crucial para tu crecimiento aprender a liberar este apego en tu actual viaje. Tu felicidad no debe depender de la presencia de esa persona. Encuentra la alegría dentro de ti, reconociendo que puedes respirar libremente, incluso sin su compañía.

Géminis

En tu vida pasada, una fuerte dependencia del pensamiento racional obstaculizó tu capacidad para tomar decisiones acertadas, limitando tanto tus pensamientos como tus acciones. Además, otorgaste demasiada importancia a cumplir con las expectativas de los demás, descuidando seguir tus propios deseos.

Es hora de dejar de sobreanalizar y pensar demasiado, permitiendo que tu corazón te guíe por el camino que realmente deseas en lugar de limitarte con restricciones excesivas.

Cáncer

Una sensación de culpa impregna tu ser debido a una acción de tu vida pasada, y esta carga continúa pesando en tu conciencia. Aunque tu naturaleza compasiva te impulsa a preocuparte profundamente, es hora de liberarte de esta responsabilidad autoimpuesta.

No es necesario cargar con la culpa de todo lo que sucede. Has hecho todo lo posible para ayudar a los demás, pero hay circunstancias que escapan a tu control. Permítete soltar y abraza la comprensión de que no todo está bajo tu influencia.

Leo

El abandono en una vida pasada ha sembrado en ti un temor profundo a estar solo. A pesar de estas aprensiones, es importante que sepas que siempre hay alguien que se preocupa por ti y vela por tu bienestar.

Tu valía no está determinada por el número de personas que te rodean. No necesitas buscar constantemente validación o impresionar a los demás.

Aunque la compañía es valiosa, no es esencial depender exclusivamente de ella; eres capaz de prosperar de forma independiente.

Virgo

En una vida pasada, personas envidiosas se aprovecharon de tu naturaleza amable. Esta experiencia desafortunada te ha vuelto cauteloso e incapaz de confiar plenamente en los demás.

El miedo a la vulnerabilidad y a la posibilidad de que alguien se acerque demasiado te persigue, llevándote a construir muros protectores.

Aunque es crucial valorar y priorizar tu propio bienestar, también es importante cultivar un nivel saludable de confianza en los demás. Reconoce que no todos tienen malas intenciones y que algunos genuinamente desean tu felicidad y éxito.

Libra

En tu vida anterior, la reticencia a afirmarte llevó a una falta de respeto por parte de los demás, generando un trauma arraigado en la inseguridad. A pesar de estas experiencias, en tu actual viaje, otorgar a otros la oportunidad de estar ahí para ti se vuelve crucial.

Aunque algunos te hayan decepcionado en el pasado, eso no garantiza que la historia se repetirá. Permítete abrirte a la posibilidad de recibir apoyo y comprensión de quienes te rodean.

Escorpio

En algún momento de tu vida, perdiste el control y, como consecuencia, te esfuerzas obsesivamente por mantener el control a toda costa. Es probable que en una vida pasada hayas experimentado momentos de depresión y soledad al entregarte a placeres poco saludables.

Como resultado, ahora te rodea un aura oscura, un persistente recordatorio de transgresiones pasadas. Sin embargo, es crucial recordar tu karma y reconocer que el camino hacia la curación reside en redescubrir y abrazar la bondad. Solo entonces el dolor puede disiparse, abriendo paso a un futuro más brillante.

Sagitario

Como Sagitario, posees una increíble fuerza y resistencia, pero el dolor que has soportado en el pasado ha sido implacablemente cruel. Sin embargo, dentro de este dolor yace el potencial de una belleza profunda, si permites que se desarrolle.

Mírate a ti mismo con sinceridad e introspección, contemplando las posibilidades que te esperan. Acepta la idea de que el dolor que has experimentado te ha moldeado en la persona que eres hoy.

Desde esta perspectiva, podrás darte cuenta de que cada gramo de sufrimiento ha valido la pena, ya que ha contribuido significativamente a tu crecimiento y transformación personal.

Capricornio

En tu última vida, experimentaste una fase de vulnerabilidad y descontento, lo que resultó en la presencia actual de amargura y egocentrismo en tu ser. Es crucial que te entregues a la transformación y forjes un nuevo camino. Recuerda que la acumulación de riqueza no elimina el temor fundamental de no ser amado o aceptado. No escondas tu auténtico ser detrás de logros materiales y evita seguir el sendero de la arrogancia, ya que descubrirás que, frente a la profunda soledad del aislamiento, ninguno de tus éxitos tiene relevancia.

Acuario

En tu existencia anterior, la timidez te impidió disfrutar plenamente de las alegrías de la vida. El miedo se apoderó de ti, limitando tu capacidad para aprovechar oportunidades y asumir riesgos.

La vida actual te brinda una oportunidad única para superar esos miedos y transformarte en la persona que siempre has deseado ser. Reconoce que ceder al miedo solo obstaculizará tu avance. En lugar de temer al fracaso, nutre el temor a no intentar nunca algo significativo.

Piscis

En tu vida pasada, defraudaste profundamente a alguien cercano, y en esta existencia, aprenderás repetidamente la importancia de manejar con cuidado las emociones de los demás.

Pronto, las personas a tu alrededor notarán que tu preocupación por su bienestar carece de autenticidad. Aquella persona que verdaderamente te amaba eventualmente se alejará, dejando una lección profunda. Es crucial que reconozcas tus errores antes de que sea demasiado tarde para corregirlos.

