Estás transitando una etapa de prosperidad y absoluto crecimiento producto de un trabajo consciente para avanzar hacia tu prosperidad, el universo te acompaña en este cambio, si estás evaluando dejar un empleo o cambiarte de área, es el momento ideal. Te espera crecimiento, realización por medio de poner en practica nuevas prácticas espirituales. Es momento de dejar de lado las inseguridades porque este cambio traerá ara ti éxito, estabilidad y movimiento financiero y en apertura hacia tu éxito.

Si deseas independizarte de alguna forma, todo esto te permitirá experimentar una nueva etapa de evolución.

Los sentimientos o tu relación de pareja está muy bien aspectada, solo te recomiendan soltar control o sobreprotección hacia alguien cercano. Llega el momento de abrasar un nuevo espacio de libertad.

Estarás experimentando el florecimiento en muchos aspectos de tu vida, la constancia será premiada, confía en todos los cambios que estás experimentando. La salud solo presentará cansancio o insomnio.

El mensaje del oráculo angelical trae para ti… “establece prioridades”, las prioridades en tu vida cambiarán para tu evolución.

Una semana muy bien aspectada, donde verás cambios mágicos y maravillosos en tu parte financiera. Creer en ti es fundamental y esto es algo que has venido haciendo con conciencia y los resultados no se harán esperar. Llega un dinero, un pago o una bonificación que te permitirá cosechar lo sembrado.

Dejas atrás limitaciones u obstáculos gracias que te “crees el cuento” el trabajo en el merecimiento dará frutos, aunado a que has actuado siempre con bondad desde tu corazón.

En lo sentimental, los solteros van tomar decisiones, se tendrán que decidir entre dos amores o hacia tomar un nuevo rumbo. La mejor elección surgirá desde tu intuición, si no logras tener la claridad para arriesgarte, pide asesoría o ayuda a algún terapeuta, no confíes esta decisión importante a tus amigos, porque su razón podría empañarse por la emoción. Los casados también tomarán nuevos caminos o establecerán nuevas prioridades trayendo beneficios.

Una situación de la que has estado huyendo deberás hacerle frente, basta de hacer ojos ciegos u oídos sordos; deberás tomar el control y enfrentarte a una incomodidad o un ciclo que debes cerrar.

El mensaje del oráculo angelical te entrega e siguiente mensaje “Despliega tus alas” no permitas que el miedo te limite.

Semana en la que las emociones tomarán el control para poder tomar decisiones o poner límites, lo que te llevará a lograr mejoras en lo financiero. Es momento de dejar de lado los miedos, sobre todo ese en particular que te lleva a actuar para complacer a otros. Esta semana la prioridad eres tú, no puedes seguirte limitando o dejarte para después, porque después, posiblemente no quede nada para ti.

Revisa bien cuáles han sido esos sueños que has dejado de lado para ayudar a hacer realidad los sueños de otros. No puedes seguir perdiendo oportunidades o permitiendo que la energía de abundancia para ti se escape.

Todo el bienestar financiero va a depender de ti y de tus actos hacia ti y tus deseos o metas; es momento de que ese corazón reciba en cuantía todo el amor que ha dado a otros. Llegó el momento de decir basta, de dejar de estar tras bastidores.

Tu parte sentimental asumirá también cambios importantes, que se caiga lo que se tenga que caer, que salga de tu vida quien tenga que salir y que puedas edificar tu nuevo presente, para que puedas elevar espadas de victorias. Llega un viaje que te permitirá renovar tu energía, agradécelo y disfruta, así te alejarás del estrés.