Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ángeles-Feng Shui-Terapias-Sanación (@lilibienestar)

Aries: inicias la semana con oportunidades para incrementar o movilizar tus finanzas, contarás con apoyo o respaldo en esta semana que se te sugiere aprovechar.

Recibirás llamada de una institución financiera o por medio de una mujer tendrás acceso a asesorías que te llevarán a mejoras u organización económica.

(Vea también: Aries, Tauro y Géminis deben controlar su humor y no dejarse llevar por el impulso)

En tu parte profesional, si has tenido la idea de cerrar un ciclo o tomar un nuevo camino, estás en el momento idóneo para hacerlo.

Los cambios que lleguen tendrás que asumirlos con determinación para que puedas aprovechar el apoyo celestial y humano que te acompaña esta semana.

Es el momento ideal para revisar conscientemente cuáles son esos miedos o limitaciones que no te han permitido estar disfrutando dela libertad financiera que mereces tener.

En lo sentimental pueden haber conflictos por discusiones pasajeras, evita ser grosero o altivo con tu pareja, toma una pausa y aíslate, de ser necesario.

Tu salud estará marchando bien en los próximos días, solo cuida el estrés.

Solicita apoyo a Arcángel Jofiel para que la belleza de Dios se manifieste en tu vida.

El mensaje del oráculo angelical trae para ti la palabra “Dulzura”, ser dulce contigo permitirá que esta frecuencia se irradie a tu alrededor.

Lee También

Leo: semana positiva por medio de movimientos financieros, pero aunque tienes una buena energía acompañándote, podrás sentirte sensible o con cierta molestia o irritabilidad porque no sientes que algunas situaciones avancen como deben.

En este momento se te sugiere detenerte y permitir que las cosas fluyan, no porque no se den en tu tiempo o según tus deseos, significa que no estén avanzando. Confía e involúcrate para encontrar el equilibrio necesario ya que tu propia energía puede estar interfiriendo en el resultado positivo para tu estabilidad profesional y financiero. De acuerdo a tu compromiso, al nivel de organización financiero que implementes se darán los resultados esperados que te permitirán avanzar, resolver y atraer nuevas oportunidades. Esta semana aléjate de los conflictos para que todo comience a fluir positivamente hacia los próximos 6 o 7 meses, dejando resultados espectaculares hacia el cierre de este año.

En lo sentimental o familiar tienes en este momento muchas responsabilidades sobre tus hombros y esto traerá mayores conflictos si no haces una pausa, conversas o mejoras todo el peso que tienes en este momento. No tienes por qué cargar con tanto, es momento de delegar, pedir ayuda o simplemente soltar y que pase lo que tenga que pasar. Recuerda que esto puede generar mayores inconvenientes si no lo resuelves a la brevedad posible.

Tu salud podrá presentar situaciones a nivel digestivo que deberás atender.

El mensaje del oráculo angelical te entrega la palabra “Consejo”, ese consejo sabio que siempre tienes para los demás es momento de aplicarlo en ti, escúchate con atención y amor.

Sagitario: semana extraordinaria donde estarás celebrando en familia por buenas nuevas que llegan a tu vida o tu entorno en la parte económica, el universo ha escuchado tus oraciones, tus deseos no han caído en el vacío y esta semana trae bendiciones para ti. Todo tu esfuerzo es recompensado en este momento y además te deja esa lección por medio de la paciencia, de aprender a esperar con amor en el tiempo perfecto.

También aprenderás a escuchar tu intuición, te servirá por siempre, más en este momento en el que te llevan a tomar una decisión importante en los próximos días que implica traslado, viaje o mudanza que tiene conexión con deseos o pensamientos del pasado; todo esto trae bendiciones y avance para tu vida por medio de renovación en tu parte financiera y profesional.

En lo sentimental estarás muy estable; los solteros estarás decidiendo entre dos amores o dos caminos, dirígete hacia la más organizada o planificada. Los casados o en pareja tomarán un nuevo camino que involucra a la familia, sigue este camino que está ligado al plan de tu alma. Una mujer estará apoyándote en esta toma de decisiones.

En la salud te llevan a hacer un alto para que revises o evites los abusos por medio de alimentos, pensamientos hacia tu cuerpo. Un détox o masajes relajantes te ayudarán mucho en este momento.

El mensaje del oráculo angelical te entrega la frase “sabes que hacer” recuerda que tu alma te está mostrando el camino.