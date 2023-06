Conozca cómo le irá a su signo del zodiaco en el horóscopo esta semana, del 25 de junio al primero de julio, según el Tarot de Mavé.

Cáncer

Como dice la canción: “De vez en cuando viene bien dormir”…, para descansar de la trifulca, las malas noticias y demás… Dormir por el placer de estar en otro estadio de conciencia, relajar los nervios y desvanecerse en el sueño para no darse por aludido… Y que la noche caiga sobre el mundo.

Leo

Tiene conversaciones pendientes con personas queridas. No suponen rendición de cuentas; son para desahogar sus emociones por episodios que pasaron como si nada y le dejaron cicatrices. Usted se expresa con fluidez en diversos temas; logra una buena arquitectura de las frases para construir argumentaciones sólidas, pero es muy difícil comunicar sus sentimientos

Virgo

Algunas personas sostienen que de las malas experiencias amorosas no se aprende; solo queda el sufrimiento que humedece los ojos. Estas personas resuelven no volverse a enamorar para no transitar por los caminos del desencanto… Usted ha escuchado lo anterior varias veces, al punto de que el miedo lo paralizó de pies y manos ¿Se volverá a enamorar? El tres de copas pregunta.

Libra

De acuerdo con el seis de copas del Tarot, les reclama a viejos amigos por su ingratitud; por qué no llaman, por qué no los volvió a ver. Ellos se defienden: el tiempo pasa demasiado rápido, el trabajo no da espera y no queda ningún espacio libre para verse y conversar. El seis de bastos del Tarot pregunta ¿Es justo seguir con estos reclamos o, mas bien, reconoce el hecho de que usted tampoco aparece?

Escorpio

Ante la dureza de los días, usted no dejará que el horror invada su mente. No puede ceder a la crispación, mostrar los dientes, recurrir al todo vale. No puede desconfiar, al extremo de que nada sirve, todo es lo mismo, todos son iguales, estamos en el infierno, no hay salida. No puede normalizar la violencia de gestos, palabras y también de las armas que se siguen empuñando…

Sagitario

Las dificultades de este primer semestre del año lo han marcado en la expresión de su cara y en la forma cuidadosa de caminar para no tropezarse. Usted se pregunta si ya superó lo que le ha sucedido en el amor y el trabajo o si todavía lo está digiriendo… Y de acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, en su inconsciente sigue desenredando la madeja para limpiarse de golpes, dolores y ráfagas de viento.Cortesía

Capricornio

Para no pasar por alto tantas equivocaciones, se propone ser coherente en lo que dice y hace en su trabajo y en sus relaciones personales. Ser coherente en el amor, fiel a los mandatos de este sentimiento que lo siguen inspirando. Y coherente también para alejarse de personas que no lo convencen, lo cual es mal visto por la hipocresía que se disfraza de buena educación: sonrisas amables y detrás cuchillos.

Acuario

Las personas se reinventan… El escenario de la vida cambia a pesar de los esfuerzos para que todo siga igual, sin perder la costumbre: que los objetos permanezcan en el lugar de siempre y desde la misma ventana se observen la salida del sol y las bandadas de patos migratorios que cruzan ¿Por qué la reinvención? De acuerdo con el tres de oros del Tarot, su vida no será la misma. Cambiará para bien.

Piscis

Usted no se familiariza con la realidad de la muerte a pesar de que está ahí… El día muere al atardecer, las personas, los animales, el amor, las ilusiones y los árboles también mueren. Con el fin de que la muerte no le ocupe la cabeza y dado que esta seguirá en sus correrías por campos y calles, casas y ciudades y hasta en el fondo del mar, lo mejor es dedicarse a vivir de lleno ¿Qué piensa?

Aries

Usted considera que su comportamiento no produce explosiones como las que incendian el ambiente a diario. Sin embargo, algunas personas que lo conocen no comparten su apreciación… Como lo ven alterado y muy nervioso se han visto obligadas a volverse invisibles para no complicar más las cosas ¿Qué piensa?

Tauro

Para varios es muy importante lo que usted piensa. Consciente de esta responsabilidad, que lo abruma a veces, se pregunta qué decir para no alimentar malos entendidos ni agravar los conflictos. Y no hará nada distinto a lo que hace habitualmente con mucho coraje. Dirá lo que piensa con sinceridad ¿Desatará tempestades? Probablemente…

Géminis

Para algunos usted no tiene carácter porque no se expresa con voz dura. Lo quisieran ver despeinado, moviendo las manos, iracundo, al mejor estilo de varios, para quienes la ponderación es una virtud imposible… Estas manifestaciones agresivas son un espectáculo bochornoso; no tienen nada que ver con el carácter. Pensar antes de hablar – es lo que hace-, es rarísimo en estos tiempos de furia.