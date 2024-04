Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Descongestiona tu mente, verás las cosas de una forma mucho más clara. Te estás complicando demasiado la vida. Animal del día: Tigre

(Vea también: ¿Cómo saber que tiene un alma pegada?: reconozca si es buena o mala)

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

La tensión con tu pareja sigue muy activa, la intolerancia y la mala comunicación están haciendo de las suyas. ¿Realmente quieres terminar? Animal del día: Perro

22 de mayo a 21 de junio

La ansiedad puede estar ocasionándote las preocupaciones que no te dejan tranquilo. Tienes que poner las cosas en orden, el caos está reinando. Animal del día: Pulpo

21 de junio a 23 de Julio

Hoy tendrás abundante energía mental y fuerza para la comunicación con los demás, aprovecha esta luz para solucionar los problemas que tienes con los demás.

Animal del día: Gallo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

El amor está invadiendo tus espacios. No te angusties, aprovecha esta tranquilidad universal para agradecer por todo lo que te ha dado este último mes.

Animal del día: Elefante

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Las cosas materiales deben dejar de ser tan importantes para ti. Revisa tus emociones y lo que estas ha causado en ti para que todo el tiempo estés en estados de soledad.

Animal del día: Culebra

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Hoy habrá pocas cosas que se te escapen, reaccionarás con rapidez y solucionarás hábilmente cualquier contratiempo que se te pueda presentar. Animal del día: León

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Tus relaciones funcionarán bien, gracias a que tienes más paciencia y eres menos exigente con los demás. Todo está perfecto para ti en este momento. Animal del día: Jirafa

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

No estás teniendo una buena semana, pero no te alarmes. Tu energía se está transformando y está liberando todo lo que te generes molestia y malos ratos.

Animal del día: Pájaro

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Hoy tendrás que esforzarte, no te apetece y no te gusta nada. Estás en un estado de aburrimiento que no logra mostrarte un camino de luz. Analiza qué pasa en tu interior.

Animal del día: Foca

(Lea también: Cómo usar el ajo cuando tenga indicios de que le están haciendo brujería; pocos lo saben)

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Las cosas en tu casa están algo tirantes, aunque hoy el silencio predomina en ti y no discutirás tanto, no te sentirás a gusto interiormente con lo que pasa. Animal del día: Ratón

21 de febrero a 20 de marzo

Si quieres evitar enfrentamientos hoy, guarda silencio. A veces todo el conflicto se forma porque no sabes escuchar y actúas sin pensar. Animal del día: Serpiente

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.