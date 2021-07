Rossi, nacido en Toronto hace 55 años donde estudió genética molecular, fundó en 2010 la empresa biotecnológica Moderna para dar salida comercial a uno de sus descubrimientos: la capacidad de transformar y reprogramar células madre pluripotentes.

El biólogo molecular acaba de ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el cual compartirá con otros 7 científicos.

En una reciente entrevista con el diario español El Comercio, Derrick Rossi dijo que está convencido de que el coronavirus salió de un laboratorio de la ciudad de Wuhan, en China.

“No tenemos pruebas en ningún sentido, pero este virus es tan diferente al de los murciélagos que me parece improbable que haya sido un salto natural”, expresó a ese medio.

“Es un hecho que un laboratorio en Wuhan trabajaba con él y yo estoy convencido de que salió de allí, que se les escapó. No creo que haya sido deliberado, simplemente estaban estudiándolo y hubo un accidente. China lo niega, claro, pero es la explicación que veo más lógica”, zanjó al rotativo español.

Lee También

El biólogo, al que le tocó vacunarse con Pfizer, teme que el coronavirus se haga endémico y haya que reforzar la dosis «cada uno o dos años» https://t.co/3lU39k3Be0 — EL COMERCIO (@elcomerciodigit) June 25, 2021

Preguntado sobre si las vacunas creadas para acabar con la COVID-19 darán una inmunidad definitiva, el científico respondió que eso puede pasar, pero que también el virus se haga endémico, como la gripa, y a la humanidad le toque vacunarse cada uno o 2 años.

También habló sobre la preocupante variación Delta del coronavirus, la que más preocupa a la OMS, pues puede incrementar el riesgo de infección o hacerse resistente a las vacunas. Sin embargo, se mostró confiado en que si esto pasa, las vacunas también cambiarán rápidamente y se seguirá con el plan de vacunación.

“Los virus son la unidad evolutiva más perfecta que existe. Saben adaptarse a cualquier inconveniente y puede que este logre adaptarse a la vacuna. Lo bueno de la tecnología del ARN mensajero es que, rápidamente, somos capaces de adaptarnos también a él, así que soy optimista”, detalló a El Comercio.

Por último, Derrick Rossi contó que, a pesar de que es uno de los fundadores de Moderna, laboratorio que creó una de las vacunas más eficaces contra la COVID-19, él está vacunado con una de su competencia, la de Pfizer.

“Cuando me tocó estaban poniendo Pfizer. Así que, en contra de lo que muchos puedan pensar, yo me vacuné con Pfizer. Y en parte me alegra de que sea así, porque ayudo a fomentar la idea de que lo importante es vacunarse. Todas las vacunas son seguras, y está demostrado que ayudan a frenar la pandemia. Recomiendo a todo el mundo que se vacune”, finalizó el biólogo molecular.