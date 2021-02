green

La marca, que comercializa ropa para el público femenino, sorprendió a sus usuarias con una inusual prenda, de la que varias personas dicen que sería un delito usarla en climas fríos o en ciudades en donde el calor es escaso.

Características del ‘jean’ tipo minifalda que deja ver la ropa interior

Shein publicó en su página un ‘jean’ tipo minifalda que deja expuesta toda la ropa interior, pues tiene una abertura que empieza desde las esquinas de la cadera y se pronuncia de forma reveladora hacia la parte delantera.

La prenda, de los muslos hacia abajo es como un ‘jean’ bota recta, pero desde esta zona hacia arriba cuenta con un escote; no obstante, en la parte de los glúteos si está cubierta de forma tradicional.

La marca llamó su creación: “High Waist Cut Out Straight Leg Jeans (Vaqueros —o ‘jeans’— de pierna recta con corte de cintura alta)”, y los ofrece en tallas que van desde la XS hasta la L.

¿Cuánto cuestan los ‘jeans’ tipo falda con los que se ve la pelvis?

La empresa oferta la prenda de moda en 20 euros, cerca de 85 mil pesos colombianos; esto sin contar con el costo del envío que cobra, que está sobre los 15 euros, más o menos 64 mil pesos colombianos.

‘Jean’ tipo falda de Shein recibe burlas en Twitter

Aunque entre gustos no hay disgustos, fueron varios los usuarios a los que el diseño les pareció un total descache, pues exponer la ropa interior con una pinta casual es lo que menos quieren las mujeres.

No obstante, otras personas comentaron que sería muy útil en climas cálidos, pues la prenda tendría su propio sistema de ventilación.

Aquí, algunos de los tuits que dejaron los usuarios, en los que también incluyeron fotografías de los ‘jeans’:

